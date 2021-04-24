محافظ أسوان: بدء مشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى بنصر النوبة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على بدء مشروع التطوير الشامل لهذا الطريق الدائرى «بلانة / كلابشة» بمركز نصر النوبة بطول 50 كم بتكلفة إجمالية 136 مليون جنيه للمرحلة الأولى بطول 12 كم منها 38 مليون جنيه لرفع الكفاءة والرصف ، و 98 مليون جنيه لإنشاء حوائط ساندة خراسانية مدعمة بخوازيق بعمق 16 متر لحماية الطريق من الإنهيارات المستقبلية، خاصة أنه ملاصق للترعة الرئيسية وهو ما يمثل تحويل لأهم المطالب الجماهيرية خلال الفترة الماضية لواقع ملموس على الأرض.

ولفت المحافظ إلى أن الطريق يضم حارتين بعرض 7.5 متر حيث مقرر نهو المرحلة الأولى خلال العام الحالي ليعقب ذلك البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بطول 38 كم .

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وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه تم إعطاء الأولوية فى مشروعات التطوير ورصف الطرق طبقاً للإحتياجات الجماهيرية والتى تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة ومنع تكرار الحوادث .

وجدير بالذكر بأن أعمال رصف الطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة تشمل إزالة طبقات الأسفلت المتهالكة بسمك 11 سم ، ثم رصف طبقتين جدد ، مع إنشاء الحوائط الساندة بالخوازيق بإجمالى ٣٨٠٠ خازوق ، مع توريد طبقة أثاث جديدة بسمك متوسط ٣٠ سم ، وكذا تنفيذ أعمال التخطيط النهائية للطريق والعواكس واللافتات التحذيرية ، فيما يجرى إنشاء كمرات رابطة بـ 3 مناطق بالطريق بمنسوب الأسفلت الجديد .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة كلاً في نطاق عمله لرصد أي حالات مخالفة والتعامل الحازم والرادع معها من خلال تطبيق الغرامات الفورية للحفاظ على سلامة المواطنين وبالتالي الحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا .

وأكد المحافظ أن لجان تفتيش مكثفة من وزارة التنمية المحلية ستقوم بالزيارة الميدانية والجولات المفاجئة للأحياء والقرى والمدن لمتابعة منظومة وآلية تطبيق الإجراءات الإحترازية وخاصة في المواقع الحكومية ووسائل النقل المختلفة من خلال إلتزام الركاب بإرتداء الكمامات الواقية ، وفي حالة رصد أي مخالفة سيتم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال مسئولي المحليات وتوقيع العقوبات عليهم بشدة وصرامة ليكون ذلك بمثابة منهاج عمل يساهم بدوره في الحفاظ علي سلامة المواطنين وخفض معدلات الإصابة بكورونا .

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