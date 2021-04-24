عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: بدء مشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى بنصر النوبة

جانب من أعمال رصف
جانب من أعمال رصف الطريق الدائري بنصر النوبة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على بدء مشروع التطوير الشامل لهذا الطريق الدائرى «بلانة / كلابشة» بمركز نصر النوبة بطول 50 كم بتكلفة إجمالية 136 مليون جنيه للمرحلة الأولى بطول 12 كم منها 38 مليون جنيه لرفع الكفاءة والرصف ، و 98 مليون جنيه لإنشاء حوائط ساندة خراسانية مدعمة بخوازيق بعمق 16 متر لحماية الطريق من الإنهيارات المستقبلية، خاصة أنه ملاصق للترعة الرئيسية وهو ما يمثل تحويل لأهم المطالب الجماهيرية خلال الفترة الماضية لواقع ملموس على الأرض.

ولفت المحافظ إلى أن الطريق يضم حارتين بعرض 7.5 متر حيث مقرر نهو المرحلة الأولى خلال العام الحالي ليعقب ذلك البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بطول 38 كم  .

وأقرأ أيضاً:

تعليم أسوان تستكمل فعاليات المعلومات الرمضانية عن الشخصيات الإسلامية

وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه تم إعطاء الأولوية فى مشروعات التطوير ورصف الطرق طبقاً للإحتياجات الجماهيرية والتى تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة ومنع تكرار الحوادث .

وجدير بالذكر بأن أعمال رصف الطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة تشمل إزالة طبقات الأسفلت المتهالكة بسمك 11 سم ، ثم رصف طبقتين جدد ، مع إنشاء الحوائط الساندة بالخوازيق بإجمالى ٣٨٠٠ خازوق ، مع توريد طبقة أثاث جديدة بسمك متوسط ٣٠ سم ، وكذا تنفيذ أعمال التخطيط النهائية للطريق والعواكس واللافتات التحذيرية ، فيما يجرى إنشاء كمرات رابطة بـ 3 مناطق بالطريق بمنسوب الأسفلت الجديد .

وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة كلاً في نطاق عمله لرصد أي حالات مخالفة والتعامل الحازم والرادع معها من خلال تطبيق الغرامات الفورية للحفاظ على سلامة المواطنين وبالتالي الحد من فرص الإصابة بفيروس كورونا .

وأكد المحافظ أن لجان تفتيش مكثفة من وزارة التنمية المحلية ستقوم بالزيارة الميدانية والجولات المفاجئة للأحياء والقرى والمدن لمتابعة منظومة وآلية تطبيق الإجراءات الإحترازية وخاصة في المواقع الحكومية ووسائل النقل المختلفة من خلال إلتزام الركاب بإرتداء الكمامات الواقية ، وفي حالة رصد أي مخالفة سيتم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال مسئولي المحليات وتوقيع العقوبات عليهم بشدة وصرامة ليكون ذلك بمثابة منهاج عمل يساهم بدوره في الحفاظ علي سلامة المواطنين وخفض معدلات الإصابة بكورونا .

24
24
25
25
26
26
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان خطة رصف الطرق

ترشيحاتنا

ننشر لوجو احتفال القوات المسلحة بالذكرى الـ 39 لتحرير سيناء

وزيرة الصحة: نتوقع حدوث زيادة في أعداد إصابات كورونا الفترة الحالية

الجبلاية: 6 حكام مرشحين لإدارة قمة الأهلي والزمالك

+90.. ليفربول يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيب مع نيوكاسل

شيخ الأزهر: نجاح الشريعة الإسلامية لم يكن رهنا ببيئة معينة

مدير قطاع السجون لـ "صدى البلد": السماح بخروج السجناء لمشاركة أقاربهم مناسبات العزاء والأفراح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة الطيار.. محامي أبو اليسر يكشف مصير التعويض من الفنان محمد رمضان

مترو الأنفاق يعلن انتظام حركة القطارات بعد نشوب حريق خارج السور

الحكومة تكشف عن السن القانونية للخروج على المعاش

اتكسف على دمك يا فاشل.. أمير مرتضى يهاجم عمرو الجنايني

تفحم 5 سيارات و4 تكاتك بجوار مترو دار السلام.. التفاصيل الكاملة لحريق هائل بالقرب من المترو

صاحب واقعة محمد رمضان.. شاهد | آخر ظهور للطيار أشرف أبو اليسر داخل المستشفى

تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. تعرف على عقوبة الكتابة على العملات الورقية الرسمية

قرار عاجل من أثيوبيا بخصوص الملء الثاني لـ سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ