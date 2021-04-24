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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إدارة المسابقات: إيقاف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

قررت إدارة المسابقات ايقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه لنزوله إلى الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام سموحة للاعتراض رغم ايقافه، وغرامة مالية 20 ألف جنيه على المدير الفني لنادي سموحة لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

كما قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ايقاف محمد طلعت لاعب الانتاج الحربي 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال لقاء الفريقين معا ضمن مسابقة الدوري الممتاز ، كما تقرر إيقاف عامل غرفة الملابس مباراة واحدة وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وايقاف محمد عبد الغني لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده أثناء المباراة.
وقررت المسابقات ايقاف ابراهيم رجب عبد المنعم ومسعد عوض لاعبي وادي دجلة وحسن محمد شاهين لاعب المقاولون مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لما بدر منهم بعد نهاية مباراة المقاولون ووادي دجلة.
 

سيد عبد الحفيظ ادارة المسابقات محمد طلعت الانتاج الحربى الأهلى

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