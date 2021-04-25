هل بخاخة الربو تفطر؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه “ما حكم استعمال بخاجة الربو في نهار رمضان؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن استعمال بخاجة الربو تبطل الصوم.

وأضاف أمين الفتوى أن المريض إذا أمكنه أن يؤجل استعمال البخاخة إلى ما بعد المغرب فيؤجل الاستعمال إلى ما بعد أذان المغرب ويصوم النهار وصيامه صحيح إن شاء الله تعالى.

وأوضح خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب" أنه إذا كان لابد للمريض من استعمالها نهارا ففي هذه الحالة يمكنه أن يستعملها ويقضى بعد الشفاء إن شاء الله.

وأكد إذا المرض مزمنا وغير مرجو الشفاء منه، ففي هذه الحالة عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم ولا وزر عليه في هذه الحالة إن شاء الله تعالى.