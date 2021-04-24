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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

ضل راجل 12.. ياسر جلال يتصدر جوجل بعد موقفه مع أصدقائه

مسلسل ضل راجل
مسلسل ضل راجل

تصدر مسلسل ضل راجل 12 - للفنان ياسر جلال - مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل بعد عرض الحلقة الثانية عشر للمسلسل التي شهدت تصاعدًا وتصارعًا في الأحداث منذ عرضها.

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ضل راجل الحلقة12.. كابتن جلال يضلل سيف وأصدقائه

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ضل راجل الحلقة11.. شهد تعترف بزواجها من سليم وقصة حبهما

 

يحاول كابتن جلال والد شهد تضليل أصدقاء شهد لمعرفة اسم الشخص الذي تزوجها عرفيا في الحلقة 12 من مسلسل ضل راجل بعدما تخوفت ابنته من إخباره باسمه.

 

أحداث مسلسل ضل راجل

بدأت الحلقة باعتراف شهد لوالدها أنها تزوجت عرفيا من والد جنينها لكن ورقة الزواج فقدت منها بعد الحادث ولا تعلم مكانها وسط دفاع الطبيبة عنها.

 

ويقرر كابتن جلال إخبار نادين ووالد غادة بقصة زواج ابنته عرفيا، وأوهمهما أن ورقة الزواج معه وأنه سيقدمها للنيابة كورقة ضغط على الشلة لكي يظهر الشخص الذي خدع ابنته نفسه.

 

وعلمت الطبيبة ملك أن والد ضابط المباحث يعاني من ورم في المخ، بعدما ذهبت للقائه وإخباره بزواج شهد عرفيا ما سيغير مسار القضية.

 

اضطر كابتن جلال وعائلته إلى حضور سبوع ابنة شقيقته فتعرضت شهد للإعياء أمام الحاضرين ما وضعهم في موقف حرج أمام جميع الحاضرين.

 

علم سيف أن شهد أخبرت والدها بكل شيء ما أصابه بالتوتر قبل لحظات من مشاركته في سباق سيارات يبدو أنه سيؤثر عليه في الحلقات المقبلة. 

 

شهدت نهاية الحلقة العاشرة من مسلسل ضل راجل الذي يشارك في بطولته كل من ياسر جلال ونور اللبنانية اكتشاف نور التي تلعب دور دكتورة ملك لعمتها عن سبب رفضها العودة لزوجها رغم إلحاحه الرجوع لها بأي شروط، وهو أنها فقدت الرَحِم نتيجة لاعتدائه عليها بالضرب وهو ما حرمها من الأمومة للأبد، وأن هذا هو الدافع وراء مساندتها الكبيرة لشهد (رنا رئيس) التي تعرضت أيضاً لمحاولة إجهاض.

 

كما يشارك في بطولة المسلسل نرمين الفقى، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويذاع يومياً على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل.

ياسر جلال ضل راجل 12 مسلسل مسلسل ضل راجل جوجل

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