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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقام ناعم .. زوجة تخفى طفلتها بمساعدة صديقتها بميت غمر وتدعى اختطافها

صدى البلد

تمكنت الاجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف لغز اختفاء طفلة  كانت برفقه والدتها بشارع المحطة بميت غمر بمحافظة الدقهلية ، وتبين إتفاق الام واحدي صديقتها علي اخفاء الطفلة مقابل ٧٠٠ جنية بإحدي قري الشرقية لاجبار والدها علي نقل محل اقامتهم بالزقازيق  لوجود خلافات مع والدة زوجها .


وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود  بلاغا لقسم شرطة ميت غمر من المدعوة " أية محمد الدسوقي احمد ابراهيم " ۳۰ عاما، ربة منزل ، ومقيمة قرية " كوم النور " دائرة مركز ميت غمر بأنها حال تواجدها ظهر  يوم ۲۱ الجاري بشارع " المحطة " ببندر ميت غمر  لشراء بعض احتياجاتها وبرفقتها كريمتها "کارما احمد محمد عمران ٥ سنوات، وأثناء دخولها لمرحاض عمومي وانتظار کریمتها خارجه وعقب خروجها اكتشفت عدم تواجدها ، واضافت بانها توصلت لمقطع فيديو من كاميرا مراقبة بالمكان تظهر فيه كريمتها تسير برفقة احدي السيدات في العقد الخامس من العمر - ترتدي عباءة وطرحة سوداء اللون . 


ولأهمية الواقعة وجه اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام  بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها واستعادة الطفلة ، و تم اعداد خطة بحث شاملة ومواءمة لظروف الواقعة ضمت ضباط ادارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث مركز وقسم ميت غمر برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية وإشراف مدير المباحث الجنائية والعميد رئيس فرع الأمن العام .

 وأسفرت جهود فريق البحث عن كشف غموض الواقعة بقيام المبلغة بالإتفاق مع إحدى صديقاتها وتدعی "هناء رشوان عبدالعزيز سعد ٤٠ عاما، ربة منزل ومقيمة قرية " كفر المحمودية " دائرة مركز" هيهيا - الشرقية "والتي استعانت بزوجها المدعو "حلمى محمد عبدالرحمن سليمان " ٤٩ عاما، سائق توك توك ، ومقيم بذات العنوان على التقابل معها بمكان الواقعة مستقلين التوك توك قيادة الأخير ، واصطحاب الطفلة للإقامة صحبتهما مقابل مبلغ مالي ۷۰۰ جنيه لوجود خلافات بينها ووالدة زوجها ورغبتها في نقل محل إقامتها بمدينة الزقازيق .


وبتقنين الاجراءات تم ضبط صديقتها وزوجها والتوك توك خاصته المستخدم في ارتكاب الواقعة وبصحبتهما الطفلة بمحل إقامتهما المشار إليه واعترافهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ۲۰۲۱/١٤٥٨ إداري قسم ميت غمر

الزوج الزوجة خطف ميت غمر الدقهلية

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