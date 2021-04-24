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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا ..البنوك تستأنف عملها بعد راحتها الاسبوعية..اعرف التفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

تستأنف البنوك اعتبارا من غدا الأحد الموافق 25-4-2021؛ عملها بعد انتهاء فترة الراحة الأسبوعية والمحددة من قبل البنك المركزي بواقع يومين اثنين وهما الخميس والجمعة من كل أسبوع.


وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري في وقت سابق عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، فإنه من المقرر ان تبدأ فروع 37 بنكا عاملا بمصر؛ عملها في تمام الساعة  التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا بواقع  5 ساعات داخل الفروع.

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كما تستقبل البنوك عملائها في تمام الساعة التاسعة والنصف حتي الواحد والنصف بعد الظهر.


ومع عمل البنوك اعتبارا من غدا سيصبح تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المصري للاسبوع الثاني علي التوالي، اذ سيتم العودة للمواعيد العادية عقب انتهاء شهر رمضان واجازات عيد الفطر المبارك.

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