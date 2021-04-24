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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية بقنا تسيطر على حريق في حوشين ومنزل بقرية خزام

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق في حوشين ومنزل بقرية خزام التابعة لمركز قوص.
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، إخطاراً من مركز شرطة قوص، يفيد اندلاع حريق فى حوشين مواشي ومنزل بقرية خزام، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هانى الأتربى، مدير إدارة الحماية، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق.

تمكنت قوة حماية مدنية بقوص، بقيادة النقيب أسامة حمدي، من السيطرة على الحريق، قبل امتداده للمنازل المجاورة، و تبين أن الحريق أسفر عن احتراق مخلفات ومحتويات المنزل دون خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 

 

اخبار محافظة قنا اندلاع حريق الحماية المدنية قرية خزام مركز شرطة قوص

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