"ورطة إنسانية" يكشف مكانة الوالدين عند المصريين.. فيديو

تناول برنامج “ورطة إنسانية”، المذاع عبر شاشة “دي إم سي”، خلال حلقة اليوم السبت، أزمة عقوق الوالدين، وتبرؤ شاب من والديه.

وعرض البرنامج مشهدا لرجل مسن وامرأة ، يقفان فى الشارع، يطلب الرجل من المارة، الاتصال بابنه لمعرفة عنوانه والوصول إليه، ولكن المفاجأة بـ رد الولد على المتصل، وهو يقول:" نفّض ليهم انا عامل عزومة لناس مهمة، وأهلي مش هيشرفونى لو حضروا".

انفعل المارة فى الشارع على الولد العاق، فقال بعضهم، أنت قليل الأدب، وقال الآخر، دول أهل ناس محترمة ويشرفوا بلد، بينما رد مواطن على الولد العاق قائلا:"هما اللى يدخّلوا النار أو الجنة".

https://fb.watch/53_hO8Fsa-/