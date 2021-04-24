رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والمحافظ يفتتحان ديوان عام منطقة شمال سيناء الأزهرية

افتتح الشيخ صالح عباس جمعة، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مبني منطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم السبت الموافق ٢٤ إبريل ٢٠٢١م، وذلك بحضور اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، والدكتور/ محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



ورافق عباس في جولته، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات الشيخ عوض الله عبد العال والأستاذ محمد محمود، عضو مكتب رئيس القطاع.



كما تم الافتتاح وسط احتفالية ترحيب من قيادات المنطقة الأزهرية والسادة العاملين، وشهد اليوم متابعة فضيلة رئيس القطاع لسير العمل والحوار مع الموظفين بمكاتبهم، مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية، والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد بين السادة الحضور، وتوفير المطهرات.

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