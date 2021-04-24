قطار حياة كريمة ينطلق بمركز الصف بالجيزة.. مشروعات جديدة بـ 7 مليارات جنيه.. وإنشاء مجمع خدمات كامل بقرية الودي.. وإقامة مساكن لمتضرري السيول الديسمي على مساحة 28 فداناً

إقامة مجمع خدمات كامل بقرية الودي

وزير التنمية المحلية: مشروعات جديدة بـ 7 مليارات جنيه لمركز الصف

محافظ الجيزة: حياة كريمة أثبتت التكاتف والتعاون بين مؤسسات الدولة

إنشاء 32 عمارة لمتضرري السيول الديسمي

شهدت محافظة الجيزة اليوم، جولة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لتفقد ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الصف، والذي يشهد تطويرا شاملا ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعدد من قيادات الوزارة والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بالمحافظة والجهاز التنفيذي لـ مياه الشرب والصرف الصحي .

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة مقر مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الودي والذي يعد واحداً من خمس مجمعات حكومية سيتم إنشاؤها على مستوى الوحدات المحلية بمركز ومدينة الصف.

حيث استمع شعراوي وراشد إلي شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة علي تنفيذ المشروعات حول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المجمع والذي يقام علي مساحة ٧٠٠ متر مربع و سيضم مقراً للوحدة المحلية القروية، مقرا للمجلس المحلي القروي المنتخب ، مقرا لمركز تكنولوجي مصغر ، مكتب بريد ، مكتب تموين ، سجل مدني، شهر عقاري، وحدة تضامن اجتماعي، تعمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تفعيل وتشغيل المجمعات بعد إنشائها .

وقال اللواء محمود شعراوي إن مجمع الخدمات الحكومية سيساهم في تيسير وتبسيط وصول الخدمات المهمة لأهالي القري وتسهيل عملية الربط الالكتروني لهذه الخدمات وحوكمتها .

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن كافة المراكز المستهدفة في المبادرة في ٢٢ محافظة وعددها ٥١ مركزا إداريا تم بدء تنفيذ المشروعات فيها بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي حيث يجري التنفيذ الفعلي لعدد 1136 مشروع في 609 قرية تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطي حوالي 84 % من إجمالي الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية) .

وخلال الزيارة قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن القيادة السياسية تولي اهتماما بالمبادرة وهناك متابعة مستمرة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

تكاتف جميع مؤسسات الدولة

وأشار محافظ الجيزة إلي أن المبادرة الرئاسية أثبتت التكاتف والتعاون القائم بين كافة مؤسسات الدولة وأنكار الذات من خلال تعزيز الجهود بين كافة المؤسسات المؤسسات والهيئات لإنجاح المبادرة الرئاسية ، مطالبًا مؤسسات المجتمع المدني بضرورة المشاركة في أعمال التطوير لتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى والمناطق الريفية لتحقيق رضا المواطن .

وأطلع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الشرح الي تفاصيل الموقف التنفيذي لمحطتي معالجة أبو عريضة والودي لخدمة عدد ١٣ قرية محرومة من خدمة الصرف الصحي حيث من المقرر أن تعمل محطة معالجة أبو عريضة بطاقة ٢٠ الف م ٣ في اليوم وتصل إلي ٢٨ الف م ٣ وهم غمازة الكبري والأخصاص ونجوع العرب ونزلة عليان وغمازة الصغري وعرب الحصار البحرية ، وكذا محطة معالجة الودي بطاقة ١٥ الف م ٣ في اليوم وتصل إلي ٢٢م ٣ لخدمة قري المنشي وعرب العيايدة والجزيرة الشقراء وأسكر والودي والديسمي .

مشروعات جديدة بـ 7 مليار جنيه

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن التكلفة التقديرية للمشروعات المخططة والتي سيتم تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح تقدر بحوالي ٧ مليار جنيه ، مضيفاً أن المشروعات المخططة بالمركزين تغطي كافة قطاعات التنمية ( صرف صحي – مياه شرب غاز طبيعي – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كباري – انشاء مجمعات الخدمات ).

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، مشروع انشاء مساكن لمتضررى السيول بقرية الديسمى بمركز الصف بالجيزة وذلك ضمن جولته التفقدية لمركزي الصف وأطفيح بالجيزة لمتابعة تنفيذ مشروعات برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وحرص وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة علي تفقد المشروع لمتابعة الموقف الإنشائي ونسب التنفيذ وذلك للعمل علي تسكين الأهالي التي قد تضررت جراء أزمة السيول العام الماضي وتوفير حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

وخلال الزيارة قدم ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرحاً حول مكونات المشروع والذي يقام علي مساحة ٢٨ فدان ويشمل علي ٣٢ عمارة بمسطح ٢٦٠ م٢ للعمارة الواحدة والتي تتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة ويحتوي كل دور علي شقتين بمساحة ١٣٠ م٢ للشقة الواحدة وذلك بنسبة تنفيذ تصل إلي ٣٥ % .. إلي جانب تدعيم المساكن بمسطحات خضراء وتوفير مجموعة حظائر ضمن المشروع مع مراعاة أن تكون بعيدة عن العمارات السكنية والتي تصل إلي ٣٢ مجموعة حظيرة بعدد ٨ حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي ٧٢٠ م٢ بالإضافة إلي إنشاء محطة معالجة بطاقة ٢٠٠م٣ وخزان ري بسعة ٢٥٠م ٣ وخزان شرب وحريق بسعة ٧٥٠م٣ لخدمة المشروع .