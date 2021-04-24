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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مرور الوادي الجديد يوزع 2000 إمساكية رمضانية و100 وجبة إفطار على المارة|صور

مرور الوادى الجديد
مرور الوادى الجديد يوزع وجبات على السائقين

وزعت إدارة مرور الوادى الجديد 100 وجبة إفطار و 2000 إمساكية على الصائمين من سائقى المركبات المختلفة على الطرق قبل موعد أذان المغرب، حيث شارك فى توزيع الوجبات العقيد محمد سيف مدير مرور مدير المرور وعدد من الضباط وأفراد الإدارة.

وأكد العقيد محمد سيف مدير إدارة مرور الوادى الجديد أن المبادرة تأتى فى اطار  العلاقة  الإنسانية والاجتماعية  للحد من حوادث المرور وتعزيز مسئولية القيادة الآمنة مما يساعد على التزام السائقين بعدم قيادة مركباتهم بسرعة زائدة للوصول إلى الأماكن المقصودة لتناول إفطارهم وتجنبهم الحوادث

وقال اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إن مديرية الأمن تحرص على تحقيق التواصل مع المواطنين ودعم الجانب المجتمعي من خلال عدد من الفعاليات التي جرى تدشينها خلال شهر رمضان المعظم، والتي تضمنت توزيع كرتونة رمضان على مستوى مراكز المحافظة لغير القادرين والأسر الأكثر احتياجًا، كما جرى تنظيم حفل للأطفال الأيتام وأسرهم بداية الشهر الجاري، احتفالا بيوم اليتيم بالإضافة لتدشين منفذ سلع مخفضة ضمن مبادرة "كلنا واحد"، بهدف توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال منافذ " أمان" التابعة للوزارة، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار.

 

 

 

توزيع وجبات على الصائمين مرورو الوادي الجديد وجبات إفطار

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