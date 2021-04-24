شباب الإسكندرية: تنفيذ 3186 نشاط أونلاين منذ أزمة كورونا بإجمالي 3.250 مليون مشاهدة

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المديرية نفذت 3186 نشاطًا منذ بداية أزمة كورونا، بإجمالي مشاهدات وصلت إلى 3.250 مليون مشاهدة، وذلك نظرًا للإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشريف أن هذا يأتي في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل جميع الأنشطة الميدانية والتدريبية وكذا أنشطة الأونلاين وذلك لشغل أوقات الفراغ.

وأشارت إلى تنفيذ المديرية ورش عمل تعليم عن بعد (من بينها تعليم كروشيه وصناعات غذائية وستان وتدوير المخلفات وديكور) بعدد٢٠ ورشة عمل، وبلغت عدد المشاهدات الورش ١٠ آلاف مشاهدة.

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وأضافت أن المديرية نفذت تدريبات رياضية خفيفة للمرأة وكذا تدريبات لذوي الهمم وتدريبات الموهبة والبطل الأوليمبي في العاب التايكوندو والجودو والملاكمة والمصارعة وألعاب القوى) وبلغت عدد التدريبات ١٠ تدريبات بإجمالي 5 آلاف مشاهدة.

كما تواصلت الأنشطة خلال شهر رمضان، ومنها فقرات الخيمة الرمضانية وبلغت مشاهداتها يومي الخميس والجمعة من ١٥ ابريل٢٠٢١ حتى ٢٣ أبريل ١٠٠ ألف مشاهدة، بمشاركة النجمة غادة يوسف والنجم ياسر قمر وشباب نادى ملتقى الشباب والمطربة ماريتيا عماد والنجم باسم عبد الحميد والمطرب معاذ عيسى والنجمة شيماء المغربي.

كما بث الموقع الرسمي مجموعة من المسابقات والندوات، من بينها مسابقة فزورة في شعر التي تبث يوميا منذ بداية شهر رمضان بلغت مشاهداتها منذ بدايتها ٣ آلاف مشاهدة، ومسابقة واحة القرآن وتبث يوميا ويتم طرح سؤال يومي عن سورة من سور القرآن الكريم وبلغت حتى الان ٧ ألاف مشارك، ومسابقة معلومات عامة للطلائع وكشفية وفنية شارك فيها ٢٣٥٠ من طلائع الشعب اونلاين.

كما يتم تنفيذ مسابقات دينية بمراكز الشباب أسبوعيا عن فضل الشهر الفضيل، وتدريبات لكافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية داخل مراكز الشباب وفق خطة الشهر استفاد منها حتى الآن ما يقرب من ٧ آلاف مشارك.

وأكدت الشريف أن الموقع الرسمي لمديرية الشباب والرياضة مستمر في تقديم خدماته الميدانية والتفاعلية لخدمة كافة الأعمار السنية وكذا شغل أوقات الفراغ بما هو مفيد وممتع، وهناك العديد والعديد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية الفقرات الأونلاين على مدار الشهر الفضيل.