عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب الإسكندرية: تنفيذ 3186 نشاط أونلاين منذ أزمة كورونا بإجمالي 3.250 مليون مشاهدة

وزير الشباب ومحافظ
وزير الشباب ومحافظ الاسكندرية

 

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المديرية نفذت 3186 نشاطًا منذ بداية أزمة كورونا، بإجمالي مشاهدات وصلت إلى 3.250 مليون مشاهدة، وذلك نظرًا للإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الشريف أن هذا يأتي في إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل جميع الأنشطة الميدانية والتدريبية وكذا أنشطة الأونلاين وذلك لشغل أوقات الفراغ.

وأشارت إلى تنفيذ المديرية ورش عمل تعليم عن بعد (من بينها تعليم كروشيه وصناعات غذائية وستان وتدوير المخلفات وديكور) بعدد٢٠ ورشة عمل، وبلغت عدد المشاهدات الورش ١٠ آلاف مشاهدة.

اقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة متخصصة لمعاينة التلفيات بجميع الكباري

وأضافت أن المديرية نفذت تدريبات رياضية خفيفة للمرأة وكذا تدريبات لذوي الهمم وتدريبات الموهبة والبطل الأوليمبي في العاب التايكوندو والجودو والملاكمة والمصارعة وألعاب القوى) وبلغت عدد التدريبات ١٠ تدريبات بإجمالي 5 آلاف مشاهدة.

كما تواصلت الأنشطة خلال شهر رمضان، ومنها فقرات الخيمة الرمضانية وبلغت مشاهداتها يومي الخميس والجمعة من ١٥ ابريل٢٠٢١ حتى ٢٣ أبريل ١٠٠ ألف مشاهدة، بمشاركة النجمة غادة يوسف والنجم ياسر قمر وشباب نادى ملتقى الشباب والمطربة ماريتيا عماد والنجم باسم عبد الحميد والمطرب معاذ عيسى والنجمة شيماء المغربي.

كما بث الموقع الرسمي مجموعة من المسابقات والندوات، من بينها مسابقة فزورة في شعر التي تبث يوميا منذ بداية شهر رمضان بلغت مشاهداتها منذ بدايتها ٣ آلاف مشاهدة، ومسابقة واحة القرآن وتبث يوميا ويتم طرح سؤال يومي عن سورة من سور القرآن الكريم وبلغت حتى الان ٧ ألاف مشارك، ومسابقة معلومات عامة للطلائع وكشفية وفنية شارك فيها ٢٣٥٠ من طلائع الشعب اونلاين.

كما يتم تنفيذ مسابقات دينية بمراكز الشباب أسبوعيا عن فضل الشهر الفضيل، وتدريبات لكافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية داخل مراكز الشباب وفق خطة الشهر استفاد منها حتى الآن ما يقرب من ٧ آلاف مشارك.

وأكدت الشريف أن الموقع الرسمي لمديرية الشباب والرياضة مستمر في تقديم خدماته الميدانية والتفاعلية لخدمة كافة الأعمار السنية وكذا شغل أوقات الفراغ بما هو مفيد وممتع، وهناك العديد والعديد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية الفقرات الأونلاين على مدار الشهر الفضيل.

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية الشباب والرياضة انشطه اونلاين أزمة كورونا جائجة كورونا

ترشيحاتنا

مصطفي محمد يقود جالاتا سراي للفوز على انطاليا سبورت بالدوري التركي

فى أول دقيقتين.. الأهلي يسجل هدفين في مرمى انبي

2.53 مليار جنيه إجمالى الرسوم المحصلة فى جمارك السخنة خلال مارس

مجددا.. لاعب الأهلي على رادار نادي سموحة

خناقة بين الحكام .. قمة مايو بين الأهلي والزمالك تواجه شبح التأجيل

بن زايد: تبادلت مع الرئيس السيسي وجهات النظر في المستجدات الإقليمية والدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

بعد انتشار الفيديو.. ضبط شخص ألقى نقودا من شرفة منزله فى بشتيل

حازم إمام يعلن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

حسبي الله فيك يا رمضان.. شقيقة زوجة الطيار أبو اليسر تعلق على وفاته

شاهد... مباحث القاهرة تحبط تهريب 2 طن مواد بترولية أسفل حمولة "تبن"

فيفي عبده تخرج من المستشفى وتعلن تحسن حالتها

بيان عاجل من البحرين بشأن قرار السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

المزيد

ساحة رأي

أحمد شندى يكتب: استثمار الوقت واقتصاد العقول

إبراهيم رضوان يكتب : تدوير المناصب .!

عثمان المقدم يكتب: بنيتى أعز الناس عندى

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ