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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نشرة الاقتصاد.. استئناف العمل بالبنوك غدا و ضوابط الدفع بالموبايل بدون غسل أموال أو تمويل للإرهاب

البنك المركزي
البنك المركزي

ينشر موقع صدي البلد الاخباري، أبرز الاخبار و الاحداث الاقتصادية المسائية و التي جاء من بينها :

البنك المركزي: هذه ضوابط مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخدمات الدفع عبر المحمول.. اعرف أكثر
طالب البنك المركزي المصري بضرورة تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي قد تنشأ عن خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، إذ يجب الانتهاء من ذلك التقييم قبل إطلاق خدمات الدفع عبر الموبايل.

مزايا سلطة التصديق الإلكتروني من وزارة المالية.. اعرف أكثر


النقد الدولي: خوف المستثمرين من كورونا تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية في 2008
قال صندوق النقد الدولي إن جائحة كورونا في فبراير من العام الماضي، ضربت الأسواق المالية اذ انه بعد شهر واحد من اندلاع تلك الجائحة، وصل خوف المستثمرين من المخاطر المحيطة بالعالم إلى حد لم يشاهد منذ ذروة الأزمة المالية العالمية، وبدأت تدفقات رؤوس الأموال في الخروج من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

الإحصاء : 22.5 تراجعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يناير 2021

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عن ارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها في أغسطس ٢٠٢٠ حيث تم تأسيس ٢٢٢٩ شركة مقارنة بي ١٥٤٦ شركة خلال أغسطس ٢٠١٩ بزيادة قدرها ٦٨٣ شركة.

غدا ..البنوك تستأنف عملها بعد راحتها الاسبوعية..اعرف التفاصيل
تستأنف البنوك اعتبارا من غدا الأحد الموافق 25-4-2021؛ عملها بعد انتهاء فترة الراحة الأسبوعية والمحددة من قبل البنك المركزي بواقع يومين اثنين وهما الخميس والجمعة من كل أسبوع.

 

 

 

البنك المركزي غسل الاموال الدفع بالموبايل صندوق النقد الدولى مال واعمال اخبار مصر

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