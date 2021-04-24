مسلسل ضد الكسر الحلقة 12 .. حيلة من نيللي كريم تفضح خيانة زوجها لها

شهدت الحلقة ال١٢ من مسلسل "ضد الكسر " للنجمة نيللي كريم العديد من الأحداث .



وبدأت الحلقة بحديث بين نيللي كريم " سلمى" ولقاء الخميسي " نادين ؛ حيث أبلغتها سلمى انها تشك في زوجها محمد فراج " كريم " وانه على علاقة بمايا شقيقة إياد زوجها .



وتخبرها نادين انه إياد سيحتفل اليوم بعيد ميلاده وستجعله يقوم بدعوة مايا وكريم للحضور لكي تتأكد سلمى اذا كان هناك علاقة بينهم اما لا.



وذهب إياد الي مكتب كريم ليدعوه على عيد ميلاده ؛ ليتفاجأ كريم بسبب وجود مايا معه في المكتب ليقوم لتختبئ داخل المكتب .



وأثناء العيد ميلاد تقوم سلمى بحيلة ذكية لمعرفة هل زوجها على علاقة بمايا ام لا.. حيث تركت هاتفها المحمول وتركت كريم ومايا بمفردهما وكانت تسمعهم وبالفعل علمت بوجود علاقة بينهما ..

وتنتهي الحلقة بقيام سلمى بالذهاب إلى منزلها وتنهمر في البكاء .



أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.



برومو مسلسل ضد الكسر



وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم خلال برومو المسلسل، وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر



تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.



قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

-cbc

– قناة دبي

– ألفا مسلسلات