اليوم .. نيللي كريم تستأنف تصوير«ضد الكسر»

بعد راحة لمدة يومين

تستأنف اليوم السبت ؛ النجمة نيللي كريم تصوير مشاهدها في مسلسل " ضد الكسر " الذي تخوض به الموسم الرمضاني الحالي وذلك بعد ان حصلت على يومين راحة.

وحصلت نيللي على راحة يومي الخميس والجمعة حيث قامت بتصوير فيهما برنامج "big million" مع النجم اسر ياسين .

وشهدت الحلقة ال١١ من مسلسل ضد الكسر؛ مطالبة نيللي كريم "سلمي" من شقيقتها تارا عماد "ملك" بالاعتراف لزوجها محمد فراج "كريم" ان ملك كانت علي علاقة بصلاح.



وفي أحداث الحلقة يخبر ماندو حبيبته" ليلي " نور ايهاب انه قد حذف الفيديو الذي قام بتصويره أثناء الحادث وانه سيتركها للأبد .

وتبدأ ليلي بتذكر اللحظات السعيده بينها وبين ماندو ويبدو أنها ستفكر في الرجوع إليه.



بعد ذلك يذهب رىيس المباحث هشام اسماعيل الي منزل سلمي لكي يخبرها أنه يريد قفل قضية سرقة العقد؛ كما انه مازال يبحث عن من حاول قتلها.



كما علمت سلمي معلومة صادمة من رئيس المباحث ألا وهي وجود زوجها برفقة مايا في اليوم التي تعرضت فيه للضرب.

وأثناء مغادرته المنزل يرى نور ايهاب " ليلى " تقف في شباك المنزل وتنظر إليه ويبدو انه بدأ يشك فيها لتنتهي بعدها الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

يشارك في بطولة المسلسل الاجتماعي الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

تبديل اسم المسلسل

مسلسل نيللي كريم كان يحمل اسم «طبع الحياة»، إلا إنه مع بدء التصوير تقرر اختيار اسم «ضد الكسر»، وتسعى نيللي كريم لإنهاء تصوير أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الموسم الرمضاني، حتى لا يتكرر الأمر الذي حدث العام الماضي بشأن تأخر التصوير لأخر أيام شهر رمضان.



برومو مسلسل ضد الكسر



وحقق برومو المسلسل نجاحاً كبيراً منذ طرحه على اليوتيوب، وسيطرت على أحداثه التشويق والإثارة.

وتألقت النجمة نيللي كريم خلال برومو المسلسل، وايضا يظهر محمد فراج حيث يظهر بشخصية «كريم الدمنهوري»، زوج نيللي كريم خلال الأحداث، ويدخل في صراعات معها بسبب الفنانة لقاء الخميسى التي تشارك في بطولة العمل.

مطربة برومو ضد الكسر



تغني أغنية التتر النجمة كارول سماحة، الأغنية تحمل عنوان اللى خان، وهي أغنية كلمات مدحت العدل، ألحان أحمد العدل، توزيع إلهامي دهيمة- أحمد حسام.



قنوات العرض لمسلسل ضد الكسر

تخوض الفنانة نيللي كريم موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “ضد الكسر” بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن المنتظر عرض المسلسل عبر عدد من القنوات والمنصات.. فيما يلي نستعرض قنوات عرض مسلسل ضد الكسر في رمضان 2021

-cbc

– قناة دبي

– ألفا مسلسلات