بدء امتحانات شهر أبريل لطلاب صفوف النقل في المدارس غدا

تنطلق غدا الاثنين امتحانات شهر أبريل لطلاب صفوف النقل بجميع المدارس وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب المدارس، من المقرر أن تدخل نتيجتها ضمن تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.

مواعيد امتحانات شهر ابريل لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصفوف من 4 ابتدائي حتى 6 ابتدائي ، امتحانات شهر ابريل في شكل امتحان واحد مجمع في جميع المواد في المواعيد التالية :

4 ابتدائي : 28 ابريل

5 ابتدائي : 26 ابريل

6 ابتدائي : 27 ابريل

مواعيد امتحانات شهر ابريل لطلاب الصفين الاول والثاني الاعدادي

وأعلنت الوزارة التربية، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الاعدادي ، امتحانات شهر ابريل في شكل امتحان واحد مجمع في جميع المواد في المواعيد التالية :

الصف الأول الاعدادي : 28 ابريل

الصف الثاني الاعدادي : 26 ابريل

مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الاول الثانوي

الاثنين 26 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة واحدة مجمعة من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، في مواد اللغة العربية (15 سؤال) + التاريخ (10 أسئلة) + الجغرافيا (10 أسئلة ) + اللغة الأجنبية الثانية (10 أسئلة)

- الثلاثاء 27 ابريل 221 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤال) + الفلسفة والمنطق ( 10 أسئلة) + الرياضيات (10 أسئلة)

- الأربعاء 28 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد الكيمياء (10 أسئلة ) + الفيزياء (10 أسئلة) + الأحياء (10 أسئلة)

مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الثاني الثانوي (علمي)

الاثنين 26 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجموعة مواد اللغة العربية (15 سؤال) + رياضيات 1 (10 أسئلة) + رياضيات 2 ( 10 أسئلة)

الثلاثاء 27 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة في مواد اللغة الأجنبية الأولى 15 سؤال) + الكيمياء (10 أسئلة) + الأحياء (10 أسئلة)

الأربعاء 28 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة مواد اللغة الأجنبية الثانية (10 أسئلة) + الفيزياء (10 اسئلة)

مواعيد امتحانات شهر أبريل للصف الثاني الثانوي (أدبي)

الاثنين 26 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجموعة مواد اللغة العربية (15 سؤال) +التاريخ (10 أسئلة) + رياضيات 1 ( 10 أسئلة)

الثلاثاء 27 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة في مواد اللغة الأجنبية الأولى (15 سؤال) + الفلسفة (10 أسئلة) + علم النفس (10 أسئلة)

الأربعاء 28 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة مواد اللغة الأجنبية الثانية (10 أسئلة) + الجغرافيا (10 أسئلة)

وتتولى المدرسة عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع والمجالات والمستوى الرفيع، بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت اشراف الإدارة التعليمية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن جميع الامتحانات التي كان مقررا عقدها يوم 25 ابريل في الصورة الاولى من الجدول ، سوف يتم تأجيلها للأربعاء 28 ابريل 2021 ، احتراما لأعياد الاقباط.

و أعلن وزير التربية والتعليم طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي ، حيث قال وزير التربية والتعليم المعلومات التالية :

- تعقد 3 امتحانات ورقية بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

- يتم عقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان (امتحان في مارس واخر في ابريل واخر في مايو)

- يعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهيا ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.- يعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استفسارات عديدة من بعض أولياء الأمور بشأن مصير طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المصابين بـ كورونا من نزول امتحانات شهر أبريل .

ومن جانبه حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الرد على هذه الاستفسارات ، في تصريحات له عبر جروب حلقة وصل عبر تطبيق واتس اب حيث قال : أي طالب مريض عليه أن يقدم ما يثبت اصابته بشكل رسمي ، ولا يحضر امتحانات أبريل .

وقال وزير التربية والتعليم : في هذه الحالة سيعقد للطالب امتحان تكميلي آخر في وقت لاحق.