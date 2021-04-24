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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عطل مفاجئ يضرب تطبيق فيسبوك ماسنجر في عدد من دول العالم

فيسبوك ماسنجر
فيسبوك ماسنجر

يعانى عدد كبير من مستخدمي تطبيق المراسلة الفورية التابع لموقع فيسبوك Facebook Messenger، في عدد من دول العالم من عطل في عدد من خدمات التطبيق.

ويشير موقع "down detector" المعني بأخبار الأعطال التي تضرب مواقع الإنترنت، إلى أن "فيسبوك ماسنجر" عانى بصورة كبيرة من عطل تقني.

 

بعد أيام من كشف أرقام هواتفهم.. فضيحة تسريب بيانات جديدة تثير غضب مستخدمي فيسبوك

 

وعانى نسبة 61% من مستخدمي فيسبوك ماسنجر من مشكلة في استقبال الرسائل، فيما واجه 25% من المستخدمين مشكلة في الاتصال بالخادم الخاص بالتطبيق، بينما فشل 12% من المستخدمين في تسجيل الدخول للتطبيق.

وومن أكثر المناطق المتأثرة بانقطاع "فيسبوك ماسنجر" خلال النصف ساعة الماضية، هي كندا ونيويورك والفلبين والدنمارك وتايوان وفينزويلا ونيوجيرسي.

وكتب المستخدمون المتأثرون بالانقطاع، تغريدات على موقع تويتر، ومنشورات على منتدي Down Detector، حيث قال أحد المستخدمين:"إن غير قادر على الاتصال بالتطبيق، وأن الخدمة عانت من عطل كبير حول العالم آخر مرة في 14 مارس الماضي".
 

الجدير بالذكر أن صحيفة “express” البريطانية، أشارت في تقرير سابق إلى أن الآلاف المستخدمون عانوا من عطلا بتطبيق فيسبوك ماسنجر يوم السبت الماضي، وأثناء توقف الخدمة تلقى موقع "down detector" ، أكثر من 700 شكوى في الدقيقة من المستخدمين تفيد بوجود عطل في الخدمة.

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