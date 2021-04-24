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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.53 مليار جنيه إجمالى الرسوم المحصلة فى جمارك السخنة خلال مارس

جمارك
جمارك

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة خلال شهر مارس 2021 عن مشمول 6474 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 20648 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - أخشاب - خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 698 مليون و 520 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى مليار و 827 مليون و41 ألف جنيه  .

وبلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر مارس 2021 حوالى 1556 شهادة صادر بعدد 20548 حاوية ، بقيمةإجمالية مليار و 814 مليون و 923 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 4 مليون 200 ألف جنيه ، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس)

وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر مارس 2021 حوالى 2 مليار و 525 مليون و 561 ألف جنيه جنيه .

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