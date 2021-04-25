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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عالج قشرة الوجه

5 علاجات منزلية للتخلص من قشر الجلد على الوجه

قشرة الوجه
قشرة الوجه

عندما تتضرر طبقة الجلد الخارجية التي تحتوي على الخلايا الميتة ، تتعطل عملية التجديد بأكملها مما يؤدي إلى التشقق، هذا يجعل الجلد جافًا ومثيرًا للحكة، مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص، لذلك كشف موقع هيلثي عن أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج الجلد التفتت. 
 

علاجات طبيعية لعلاج الجلد المتفتت

1. زيت جوز الهند

ما يجب القيام به؟

سخني ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

افركي الزيت الآن بين راحة اليد وضعيه على الوجه والمناطق المصابة.

فوائده

يساعد زيت جوز الهند في تحسين مستويات ترطيب بشرتك.

2. الزيوت الأساسية

ما يجب القيام به؟

أضف ثلاث قطرات من زيت شجرة الشاي إلى ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

تخلط جيدا وتطبق على المنطقة المصابة.

واتركيه حتى يجف تماما.

فوائده

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في زيت شجرة الشاي في تلطيف البشرة.

3. العسل

ما يجب القيام به؟

خذ نصف ملعقة كبيرة من العسل.

وتطبيقه على مناطق الجلد المصابة.

اتركيه الآن لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل الغسيل.

فوائده

يُظهر العسل تأثيرات مهدئة تساعد في علاج الجلد المتفتت.

4. زيت الزيتون

ما يجب القيام به؟

خذ القليل من زيت الزيتون في النخيل.

وضعيه على الوجه بالكامل على المناطق المصابة.

فوائده

يساعد زيت الزيتون في الحفاظ على ترطيب البشرة وبالتالي شفاء الجلد المتقشر.

5. الكركم

ما يجب القيام به؟

امزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع الزبادي لتشكيل عجينة سميكة.

الآن ضعي الخليط على الوجه وأجزاء الجسم المصابة.

ثم اتركه لمدة 20-30 دقيقة قبل غسله بالماء العادي

فوائده

يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين ، والذي له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. يشفي الجلد من الأكزيما.

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