رد فعل أسرة المقدم محمد مبروك بعد تجسيد إياد نصار شخصية الشهيد.. فيديو

أسرة الشهيد محمد مبروك

علق الفنان إياد نصار، على مشاركته في مسلسل الاختيار 2، وتجسيد شخصية الشهيد محمد مبروك.



وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز":"من باب التكريم لشخصية الشهيد محمد مبروك رفضت المشاركة في أي عمل رمضاني آخر"، لأن شخصية الشهيد محمد مبروك مهمة جدا في تاريخ مكافحة الفكر المتطرف".



وأشار: "عندما ذاكرت الشخصية وجلست مع أسرة الشهيد، تعلمت الكثير من الشخصية، واتخذت قرار أنني لن أشارك في رمضان إلا في الاختيار بشخصية الشهيد محمد مبروك".



وأوضح: "جلست مع أسرة الشهيد وسألت عن الكثير حول شخصيته من زوجته لمعرفة المزيد عن شخصيته"، متابعا: "وجدت فخر واعتزاز في عيون أسرة الشهيد وهو ما ساعدني أكثر في تقديم الشخصية، ووعدتهم بتقديم عمل يليق بالشهيد".