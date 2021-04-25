أخبار التوك شو.. لميس الحديدي تنفعل على الهواء بسبب تزايد إصابات كورونا.. وعمرو أديب يدعو على محمد رمضان

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي:

لميس الحديدي تنفعل على الهواء بسبب تزايد إصابات كورونا : لو فيه حد عاوز ينتحر إحنا ذنبا إيه ؟

قالت الاعلامية لميس الحديدي ،إن إصابات كورونا في تزايد مستمر في الأيام الأخيرة، مؤكدة أنه لايوجد أحد في مصر إلا ولديه أحد الاقارب أو الاصدقاء أو المعارف في دائرته مصاب بالفيروس .

أمين الأطباء لـ وزيرة الصحة: لدينا 500 شهيد بكورونا.. فيديو

انتقد الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، الأرقام المعلنة من قبل وزيرة الصحة في مؤتمر أمس حول أعداد شهداء الأطقم الطبية أثناء جائحة كورونا في مستشفيات العزل، قائلا: “إذا كانت الوزيرة قد ذكرت هؤلاء باعتبارهم من العاملين في مستشفيات العزل يبقى السؤال عن شهداء الاستقبال في المستشفيات الذين يقومون بتوقيع الكشف على المصابين والمترددين قبل إجراء الفحوصات التي تثبت الإصابة وفي أعقابها تثبت إصابتهم "دول مش شهداء؟".

ربنا مش هيسيبك|عمرو أديب يدعو على محمد رمضان.. فيديو

نعى الإعلامي عمرو أديب، الطيار أشرف أبو اليسر، صاحب واقعة سماحه للفنان محمد رمضان بالجلوس في مقصورة القيادة، وتسبب الأخير في فصله من عمله، وبعد مقاضاته حصل الراحل- في حياته- على تعويض 6 ملايين جنيه.



مش جديد عليك|عمرو أديب يهاجم محمد رمضان في وفاة أشرف أبو اليسر

نعى الإعلامى عمرو أديب، الطيار أشرف أبو اليسر، صاحب واقعة قمرة الطائرة، التى تسبب الفنان محمد رمضان فى فصله عن العمل إزاءها، وقيام الطيار الراحل برفع قضية عليه وتمكنه من الحصول على تعويض 6 ملايين جنيه.



إحنا أصحاب حق.. أحمد موسى: مياه النيل خط أحمر لمصر وربنا هيكرمنا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي اجتمع بقادة القوات المسلحة بالأمس بعد صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.

كلنا بنغلط| إعلامي يدافع عن محمد رمضان في وفاة أشرف أبو اليسر

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على أزمة الفنان محمد رمضان والطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

أكثرهم حبا سهير رمزي.. حلمي بكر : اتجوزت 13 مرة وعايز أتجوز تاني

وتابع : اتعرض عليا الزواج اول امبارح بعد السحور ، وأنا عايز اتجوز تاني ، معقباً : إحنا وصلنا لـ 13 ، وهنبدأ نعد من أول 1 تاني " .



شادي محمد : مشيت من قناة الأهلى من غير ما أخذ جنيه لم أتعاط المكيفات داخل القناة

أكد شادي محمد، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، أنه رحل من عمله بقناة الأهلي بدون الحصول على أي راتب له، معقبًا: "مشيت من غير ما أخذ ولا جنيه.. وروحت وقفت مع العمال وأخدوا فلوسهم وأنا لا".

هرفع عليك قضية| عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان.. شاهد

انفعل عمرو أديب، على الهواء مباشرة فى برنامجه "الحكاية " المذاع على فضائية mbc مصر ومنصة شاهد، على الفنان محمد رمضان بعد وفاة كابتن طيار أشرف أبو اليسر،قائلا: ربنا مش هيسيبك لأن الخير اللى انت عملته مع الطيار والشاب اللى اتصاب وهو بيصور معاك هيتردلك.

إياد نصار عن تجسيد الشهيد محمد مبروك: شخصية أكبر من المسلسل.. فيديو

علق الفنان إياد نصار، على مشاركته في مسلسل الاختيار 2، وتجسيد شخصية الشهيد محمد مبروك.

متحدث الرئاسة: علاقة مصر والإمارات يحتذي بها العالم العربي.. فيديو

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الإماراتية نموذجية لكل الوطن العربى فهى ممتدة وعميقة، لافتا أن مواقف الشيخ زايد مع مصر كثيرة وممتدة عبر الزمن وكان له مقولة شهيرة خلال حرب أكتوبر"البترول العربى ليس أغلى من الدم العربى".