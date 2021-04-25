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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يد الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي: قيمة الدوري أكبر من الكأس

صدى البلد

أكد حمادة عبد الباري رئيس جهاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك، إنه كان بإمكانه الاعتراض على مواجهة الأهلي بسبب مشاركة إبراهيم المصري، على الرغم من اشتباه إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف عبد الباري في تصريحات عبر قناة "الزمالك": "كنت من الممكن الاعتراض على لعب مباراة الأهلي لأن إبراهيم المصري كان مصابا بفيروس كورونا وتواجد في المدرجات".

وتابع :"فوجئنا بمشاركة إبراهيم المصري في المباراة، كان من الممكن افتعال مشكلة، لكن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية مرة أخرى بعد يومين مع معسكر المنتخب وكل شيء سيظهر".

وأردف: "لدينا تحفظ أيضًا على أداء الحكام، لكن بالنسبة لنا قيمة الدوري أكبر من الكأس، لأننا سنشارك في بطولة أفريقيا أبطال الدوري والسوبر الأفريقي".

وعن رد فعل الزمالك إذا تبين إصابة إبراهيم المصري بفيروس كورونا، رد :"لا أعرف، لكن كان لدينا حالة مصابة بفيروس كورونا وهو محمد علي وقررنا وقتها أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية للتأكد من سلامته حفاظًا عليه وعلى باقي اللاعبين".

جدير بالذكر أن الأهلي توّج ببطولة كأس مصر للمرة الثامنة في تاريخ القلعة الحمراء حيث جاء هذا التتويج بعد أيام قليلة من خسارة الفريق الأحمر لقب الدوري والذي حققه الزمالك للمرة الـ17.

وتوج الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس، بلقب بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 - 2021، عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا حسين زكي بنتيجة 26 - 23.

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