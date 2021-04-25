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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف منير يحتفل بعيد ميلاد ابنته وحفيدته في يوم واحد.. صور

صدى البلد

تداول رواد السوشيال ميديا صورا للفنان شريف منير وهو يحتفل بعيد ميلاد ابنته وحفيدته في يوم واحد.

وظهرشريف منير في جو عائلي خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنته وحفيدته، وسط حضور عائلي.

وأعلنت أسما شريف منير ، بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 


وقالت أسما شريف منير: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

وأضافت: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين .. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".

يذكر ان الثنائي احتفلا بزواجهما في 8 سبتمبر عام 2018  دون الإعلان عنه.

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