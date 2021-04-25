عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطتها لـ 2021.. كيف ستكون حياة الأميرة ديانا لو عاشت حتى الآن؟

غلاف مجلة تاتلر
غلاف مجلة تاتلر

بعد 24 عامًا من رحيلها، وقع الاختيار على الأميرة ديانا لتحتل غلاف مجلة "تاتلر" وهي مرتدية فستان رائع باللون الأبيض، وهذه الصورة تم التقاطها خلال زيارة رسمية لهونج كونج في نوفمبر 1989، وكشف الخبراء عن الخطط التي كانت تستعد لتنفيذها الأميرة ديانا لو نجت من حادث السيارة الشهير الذي أودى بحياتها في عام 1997.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم الاستعداد للاحتفال بعيد ميلادها الـ 60، حيث زعم الخبراء أن الأميرة ديانا كانت ستنهي استخدام الألغام الأرضية، وتصبح ذات حضور عالمي في حدث مهم، وأفصحت عن ذلك خلال مقابلة أجرتها قبل 8 سنوات من وفاتها.

وتحدثت فيفيان باري، صديقة العائلة المالكة، عن تفاني ديانا في العمل الخيري، وقالت: "من المثير للاهتمام التنبؤ بما كانت ستفعله الأميرة ديانا في الستين من عمرها، ولكنها من الممكن أن تصبح من المشاهير في العالم مثل إليزابيث تايلور".

وتابعت: "لكنني أعتقد أنها كانت على وشك أن تصبح ذات حضورا عالميا مهما، وأعتقد أنها كانت ستنهي استخدام الألغام الأرضية، وعلى المستوى الشخصي كانت ستكون مثل والدتها وتحسن تربية أولادها مع دعمهم للشعور بالمسئولية".

فيما يشرح صديق ميجان ماركل والمحرر الملكي أوميد سكوبي، أن ابنيها عاشا معظم حياتهما بدون والدتهما، ولكن لا يزال تأثير تربيتها واضحا حتى الآن، كما أنها أثرت اجتماعيا لدرجة كبيرة، على جيل الشباب بشكل عام حينها.

وطغت شخصيتها الحقيقية الدافئة على شهرتها الواسعة، وهذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها صورتها على غلاف مجلة بعد وفاتها، وكانت قد تصدرت أغلفة المجلات في فبراير 2011، مع انتشار قصة حب كيت مع الأمير ويليام وكان الغلاف بعيدا عن الأغلفة التقليدية.

المشاهير هونج كونج 2021 عيد ميلاد الأميرة ديانا ميجان زيارة رسمية خبراء رسمية مشاهير

ترشيحاتنا

كيلو الفراخ البلدي بـ 36 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبط والأرانب والبيض

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يستعد لإطلاق ميزة مهمة لمستخدميه.. وهاتف شاومي Mi Mix Fold يستطيع الصمود 10 سنوات

اليوم.. البرلمان يناقش بيانات المالية والتخطيط والبوابة المصرية للعمرة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: لحظة وداع الرئيس السيسي لـ بن زايد تظهر متانة علاقة مصر والإمارات.. عمرو أديب يهاجم محمد رمضان..وحقيقة زواج عمر كمال من جوهرة

خطتها لـ 2021.. كيف ستكون حياة الأميرة ديانا لو عاشت حتى الآن؟

خط ساخن لتلقى شكاوى زيادة تعريفة سيارات الأجرة والنقل الجماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

شكوى للنقابة ومطالبة باعتذار .. محمد رمضان في أزمة بسبب إسماعيل ياسين

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

غرفة مواد البناء تشيد بقرار فرض رسوم إغراق على منتجات الألمونيوم

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال في بعض المناطق بـ شمال سيناء

بعد ظهوره على وجه سيد رجب في موسى.. أبرز المعلومات عن مرض البهاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ