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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مسلسل كله بالحب الحلقة 13 .. صبحي يساعد إلهام في حربها مع طارق

كله بالحب
كله بالحب

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر العديد من التفاصيل حيث قامت تمارا بتأجير استوديو صغير، وقرر شربيني أن يذهب للعيش معها به وأن يترك منزله في الزمالك.

وقام المحامي صبحي بزيارة إلهام في المستشفى وقال لها إنه سيساعدها في أخذ حقها وأن موقفها جيد ونصحها بألا تستسلم واقنعها أن تعيش في الفيلا.

بينما تركت كاريمان “ريم البارودي” الفيلا وذهبت للعيش في منزلها، وطلب منها طارق “أحمد السعدني” أن تكسب ود صبحي المحامي.

 

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مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

 

ويعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.

الفنانة زينة احمد السعدنى ريم البارودى نور قدري مسلسل كله بالحب قنوات النهار مصطفى درويش

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