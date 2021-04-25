الصحف السعودية اليوم.. إتاحة لقاحات كوفيد-19 للحوامل في المملكة.. كورونا يقتل هنديا كل 240 ثانية.. وثلاجات ومقابر جديدة في إيران بسبب الموجة الرابعة للوباء

كورونا يقتل هندياً كل 240 ثانية

الصحة السعودية تتيح لقاحات كورونا للحوامل

* السعودية ترسل 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند

* الجيش اليمني يعلن تحقيقه مكاسب ميدانية في عدة جبهات أبرزها مأرب

* إيران تشتري ثلاجات وتبني مقابر جديدة بسبب الموجة الرابعة لكورونا

*مخصص لحالات كورونا.. وفيات وإصابات بالعشرات في حريق مستشفى ببغداد

تناولت الصحف السعودية اليوم الأحد، عددا من الموضوعات الهامة، على المستوى المحلي والدولي.

محليًا، قالت صحيفة "سبق"، إن وزارة الصحة ‫أعلنت عن إتاحة لقاحات فيروس كورونا للحوامل بناء على توصية اللجان العلمية المختصة، موضحة أن الدراسات تشير إلى عدم وجود أي ضرر على الحامل أو الجنين بينما إصابتها بالفيروس قد يتسبب بمضاعفات شديدة ويهدد الحمل.

ومن صحيفة "الرياض"، قدمت المملكة العربية السعودية، 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند للمساهمة في مواجهة التفشي الحاد لفيروس كورونا.

فيما ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن وزارة الصحة السعودية أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتسجيل 9 حالات وفيات، و858 حالة تعاف.

عربيًا وإقليميًا، قالت صحيفة "سبق"، إن الجيش اليمني أعلن استمراره في تحقيق التقدم والمكاسب على الأرض، في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، بمحافظات مأرب وتعز وحجة والضالع والبيضاء والحديدة.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تلقت هزائم مستمرة، بعد مقتل المئات وإصابة العديد من عناصرها، في عمليات هجومية ودفاعية وأعمال تعرضية والتفاف وكمائن لاستنزاف عناصر وأسلحة المتمردين، في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان في مأرب.

وسلطت الصحيفة ذاتها، الضوء على الحريق الذي شب، مساء أمس السبت، في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، وهو مستشفى مخصص لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي كورونا.

وذكرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن وفيات حريق المستشفى تتراوح بين 30 و45 حالة.

دوليًا، ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن بلجيكا، استغاثت بألمانيا لاستقبال مرضى كورونا البلجيكيين في مستشفياتها نظرا لاستنفاد طاقة وحدات الرعاية المركزة في بلجيكا مع ورود أعداد كبيرة من المصابين بالفايروس.

وقال رئيس الإسعافات الطبية الطارئة مارسيل فان دير أورا، إن بعض المستشفيات لم يعد بها أسرّة رعاية مركزية متاحة.

ومن الصحيفة ذاتها، وجهت مستشفيات عدة في نيودلهي، ثاني أكبر مدينة هندية بعد مومباي ويقطنها 13 مليون نسمة، نداءات استغاثة من أجل الحصول على إمدادات طارئة للأكسجين اللازم لغرف العناية المركّزة، لإنقاذ مرضى فيروس كورونا.

وتواجه الهند موجة ثانية عاتية من الجائحة شهدت معدلاً بلغ وفاة كل 4 دقائق في دلهي "240 ثانية"، بينما يتداعى النظام الصحي بالعاصمة التي تعاني نقصاً في التمويل.

أما صحيفة "الوئام، فنقلت ما قالته رئيسة لجنة الصحة في مجلس مدينة طهران، زهراء أعظم نوري، إن مجلس المدينة وافق على شراء ثلاجات جديدة وبناء مقابر بسبب أزمة كورونا، والموجة الرابعة التي تشهدها البلاد.

وأشارت المسؤولة الإيرانية إلى أن ارتفاع معدل الوفيات في العاصمة دفع المسؤولين إلى شراء معدات جديدة لحفظ الموتى.