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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل لحم غزال الحلقة 13 : استيلاء أشقاء علي مأمون على أمواله

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

شهدت أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق مجموعة  من الأحداث نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية:

قيام أشقاء "علي مأمون" شريف سلامة بطرده من محل الجزارة والاستيلاء على أمواله.

وطلب المعلم "صبحى" عمرو عبد الجليل من "قدرية "وفاء عامر أن تسامحه بعد خيانته لها ولكنها ترفض .
قيام "سيد جلالة" خالد كمال بالتعدي بالضرب على "سوستة" بعد شجاره مع زوجته .

وتنتهي أحداث الحلقة بسقوط المعلم "صبحى" عمرو عبد الجليل بعد تعاطيه المخدرات .

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لحم غزال الحلقة 12 .. غادة عبد الرازق تكتشف انتحار والدها

ويعد مسلسل “لحم غزال” ثانى عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير"هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضى في مسلسل “سلطانة المعز” .

 

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

 

ويُعرض مسلسل "لحم غزال" عبر قناتي "دبي" و"MBC مصر".

 

 

 

شيرين عبد الوهاب عمرو عبد الجليل شريف سلامة مسلسل لحم غزال السباق الرمضانى 2021 الفنانة غادة عبد الرازق

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