لم أشهد هذا الأمر منذ 30 عاما .. مدرب إنبي يتحدث عن الهزيمة بـ ثلاثية أمام الأهلي

أكد ممدوح المحمدي المدرب العام لـ فريق إنبي، أن ما حدث بمباراة الفريق أمس أمام الأهلي أمر مثير للدهشة، ولم يشهده طوال 30 سنة من تدريب كرة القدم.

وأضاف في تصريحات لـ قناة «أون تايم سبورت» أن لاعبي الفريق أصيبوا بصدمة كبيرة عقب هدفي الأهلي في الدقائق الأولى للمباراة، مشددا على أن خطوط الفريق ارتبكت كثيرا عقب الهدفين.

وأوضح مدرب إنبي، أن الفريق طوال الفترة الماضية درس فريق الأهلي جيدا، وتم التدريب على كيفية إيقاف خطورة الأهلي.

وأكمل أن الأهلي كان من الصعب أن يهزم في مباراتين متتالتين، لذلك فكان هناك إصرار كبير على تحقيق الفوز أمس.

وتابع أن في حال انتهى الشوط الأول للمباراة 2-1 لكان أداء الفريق اختلف تماما في الشوط الثاني، مشددا أن هناك العديد من الفرص سنحت لإنبي ولكن لم يتم استغلالها.

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته مساء اليوم دون راحة، استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد بتروسبورت.