عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مرافق مكبرة لإزالة الإشغالات بالأقصر

الحملة على المقاهي
الحملة على المقاهي

 قاد اللواء نادر وصفي مساعد المدير للشرطة المتخصصة، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والرائد بهاء أبو عايد وكيل إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة داخل مدينة الأقصر، لرفع التعديات والإشغالات، ومتابعة التزام المقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.


استهدفت الحملة شارع المدينة المنورة، وشارع الخليج، ثم توجهت الحملة للسوق السياحي لمتابعة جهود الحملات السابقة والتأكيد على أصحاب البازارات بعدم التعدي على حرم الطريق العام وتم رفع ثلاث حالات مخالفة. 

المنسق المقيم للأمم المتحدة تشيد ببرنامج حياة كريمة و بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي


وعلى هامش الحملة وبناء على توجيهات محافظ الأقصر، تم التشديد على منظومة النظافة اليومية والأعمال التي تتم بحي جنوب ورفع كفاءتها، حيث أكد رئيس مدينة الأقصر، على تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات النفايات وتفريغ صناديق القمامة أولا بأول في موعدها المحدد من خلال كل وردية لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين وكذلك إزالة كافة الإشغالات وتطبيق القانون على المخالفين.

تأجيل امتحانات النقل لشهر أبريل بمدارس بورسعيد إلى بعد إجازة عيد الفطر


شارك بالحملة رئيس حي جنوب، ورئيس حي وسط، ومدير المتابعة الميدانية، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات، وقطاع النظافة بحي جنوب ووسط مدينة الأقصر.

اقرأ أيضًا:
وعدنا الناس سيتم خلال سنة .. محافظ الإسكندرية: إنجاز تطوير محطة مصر بلغ 40%

الأقصر منظومة النظافة الإجراءات الاحترازية المقاهي

ترشيحاتنا

تعرف على سعر ومواصفات أحدث 4 سيارات فى مصر موديل 2022

رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر: علينا استغلال قرارات القيادة السياسية وإثبات جدارتنا

إنفوجراف يرصد تاريخ مصر في القطاع المالي غير المصرفي

رئاسة حازم إمام لمجلس إدارة نادي الزمالك في عيون نجوم الكرة المصرية

بعد إنهاء الدراسة لطلاب النقل.. نبني بلدنا بتعلم ولادنا: نطالب التعليم بقرارات منصفة لطلاب الإعدادية

أخبار التعليم| التعليم العالي تؤكد استمرار الدراسة وتنفي استبدال الامتحانات بأبحاث.. وطارق شوقي: ترقبوا قرارات جديدة قبل نهاية الأسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

لا تنساقوا وراء الشائعات.. التعليم العالي تؤكد استمرار الدراسة والامتحانات وتنفي استبدالها بأبحاث

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

عائلة إسماعيل ياسين : ننتظر رد نقيب الممثلين في الشكوى ضد محمد رمضان

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة ١١,٤٪ العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

وزير الدولة للإعلام يتقدم باستقالته من منصبه

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ