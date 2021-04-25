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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسقف أسيوط يترأس قداس أحد الشعانين

الأنبا يؤانس يترأس
الأنبا يؤانس يترأس قداس أحد الشعانين

أدى الأقباط صلاة قداس "أحد الشعانين" بمختلف كنائس ومطرانيات أسيوط، وسط إجراءات احترازية وارتداء الكمامات الطبية في ظل أزمة فيروس كورونا.

وترأس الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس،، صلوات قداس "أحد الشعانين" في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، بحضور آباء كهنة الكنيسة والشمامسة، بالإضافة لحضور عدد محدود من المواطنين.

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جدير بالذكر  أن " أحد السعف" من الطقوس الشهيرة في أحد الشعانين والذي يوافق ذكري دخول السيد المسيح إلي مدينة القدس، واستقبال الأهالي المسيح بالزعف والزيتون كرمز للنصر، إذ يقوم الأقباط بحمله بين أيديهم، ورفعه أثناء قيام القساوسة برش مياه التبرك في نهاية قداس العيد.

وفي سياق اخر أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكسي بأبوتيج وصدفا والغنايم في أسيوط عن اقتصار الصلاة على الأباء الكهنة و١٠ من الشمامسة وذلك  حتى يوم الإثنين ٣ مايو القادم قداس شم النسيم.


وقالت المطرانية في بيان لها، انه نظرا للظروف الحالة لوباء فيروس كورونا المستجد وما تلاحظ من إرتفاع معدل الإصابات والوفيات فقد قررت الكنيسة حفاظا على سلامة شعبها.

أولا اقتصار الصلاة على الأباء الكهنة و١٠ من الشمامسة يتم ترتيبهم عن طريق الحجز المسبق حسب الآلية التي سوف يتم تحديدها والاعلان عنها وذلك حتى يوم الإثنين ٣ مايو القادم قداس شم النسيم.

كما قررت المطرانية تأجيل جميع المعموديات التي تم حجزها ليوم أحد التناصير وما يليه لحين عودة القداسات للوضع المعتاد بوجود الشعب، وإلغاء جميع دعوات الكنيسة لحضور القداسات الأسبوع المقبل.
كما قررت المطرانية ان يختار الشماس مناسبة واحدة فقط من جميع المناسبات في كنيسة واحدة وذلك للشمامسة من سن الجامعة فما فوق ولن يسمح للشماس بحضور أكثر من مناسبة خلال تلك الفترة.
كما اعتذرت الكنيسة عن عدم وجود أي مظاهر احتفالية بمناسبة العيد كما اعتذرت عن إستقبال معايدات المسئولين وذلك لتوافق العيد مع صوم شهر رمضان كما تعتذر عن إستقبال المهنئين بالعيد من أبناء الكنيسة على كافة المستويات.
واختتمت مطرانية أبوتيج وصدفا والغنايم بيانها بانه يسري هذه القرارات على جميع كنائس الايبارشية بكافة ربوعها دون استثناء.

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عيد القيامه المجيد الأنبا يؤانس أسقف أسيوط أحد الشعانين أحد السعف أحد التناصير اخبار محافظة اسيوط

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