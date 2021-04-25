عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يكلف أجهزة المدن الجديدة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي أجهزة المدن الجديدة، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحال والمولات التجارية والمقاهي بالمدن الجديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، بجانب تكثيف أعمال التطهير والتعقيم، مشيراً إلى أن الحملات شملت مدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – العاشر من رمضان – بني سويف الجديدة – 6 أكتوبر)، وأسفرت عن مصادرة عدد كبير من  "النرجيلة" بالمقاهي والكافتيريات، وإلزام المحال التجارية والمولات بتوفير مواد التطهير والتعقيم وارتداء الكمامات لمرتاديها، واتخاذ الإجراءات اللازمة  ضد المخالفين.

وأكد الجزار أنه سيتم مواصلة جهود أجهزة المدن الجديدة المختلفة، في تنفيذ الحملات لمنع المخالفات وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن جهود الدولة لمنع انتشار الفيروس وحفاظا على سلامة المواطنين.

اقرأ أيضا.. في 6 خطوات .. كيف تحصل على شقة بنظام التمويل العقارى


وفي سياق تكليفات وزير الإسكان، قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: إنه تم تنفيذ حملة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع الشرطة، على المقاهي والكافتيريات المخالفة بالحي الـ١٣ والحي الأول وبيفيرلي هيلز، ووصلة دهشور سابقاً(محور العبور)، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من "النرجيلة" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأضاف أنه تم تكثيف الحملات اليومية على المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومصادرة "النرجيلة" بالمقاهي والكافتريات بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملات شملت أنحاء المدينة كافة، وجارٍ تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية.


وفي مدينة العاشر من رمضان، صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة لضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،  أسفرت عن غلق عدد كبير من المقاهي والكافتيريات بالأحياء الـ2 والـ10 والـ٣٠ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتقديم "النرجيلة" المخالفة كما تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

كما أكد المهندس  أحمد عمران أحمد، ضرورة رفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات وسرعة رصد المخالفة قبل الشروع فيها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال التواجد الدائم والمستمر من مهندسي ومسئولي الأحياء و المتابعة المستمرة ليل نهار لإظهار مدينتنا بالشكل اللائق.
 

ترشيحاتنا

العنانى لـ السفير الروسي : المنتجعات جاهزة لاستقبال السياحة الروسية

لأول مرة تتجاوز التريليون جنيه.. وزيرة التخطيط: نستهدف إحداث طفرة كبيرة في الاستثمارات الكلية

تعرف على سعر ومواصفات أحدث 4 سيارات فى مصر موديل 2022

رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر: علينا استغلال قرارات القيادة السياسية وإثبات جدارتنا

إنفوجراف يرصد تاريخ مصر في القطاع المالي غير المصرفي

رئاسة حازم إمام لمجلس إدارة نادي الزمالك في عيون نجوم الكرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

لا تنساقوا وراء الشائعات.. التعليم العالي تؤكد استمرار الدراسة والامتحانات وتنفي استبدالها بأبحاث

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

عائلة إسماعيل ياسين : ننتظر رد نقيب الممثلين في الشكوى ضد محمد رمضان

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

وزير المالية: زيادة الأجور بنسبة ١١,٤٪ العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة

وزير الدولة للإعلام يتقدم باستقالته من منصبه

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ