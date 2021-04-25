وزير الإسكان يكلف أجهزة المدن الجديدة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي أجهزة المدن الجديدة، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحال والمولات التجارية والمقاهي بالمدن الجديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، بجانب تكثيف أعمال التطهير والتعقيم، مشيراً إلى أن الحملات شملت مدن (القاهرة الجديدة – الشيخ زايد – العاشر من رمضان – بني سويف الجديدة – 6 أكتوبر)، وأسفرت عن مصادرة عدد كبير من "النرجيلة" بالمقاهي والكافتيريات، وإلزام المحال التجارية والمولات بتوفير مواد التطهير والتعقيم وارتداء الكمامات لمرتاديها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وأكد الجزار أنه سيتم مواصلة جهود أجهزة المدن الجديدة المختلفة، في تنفيذ الحملات لمنع المخالفات وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن جهود الدولة لمنع انتشار الفيروس وحفاظا على سلامة المواطنين.

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وفي سياق تكليفات وزير الإسكان، قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: إنه تم تنفيذ حملة بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز وبالتعاون مع الشرطة، على المقاهي والكافتيريات المخالفة بالحي الـ١٣ والحي الأول وبيفيرلي هيلز، ووصلة دهشور سابقاً(محور العبور)، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من "النرجيلة" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأضاف أنه تم تكثيف الحملات اليومية على المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومصادرة "النرجيلة" بالمقاهي والكافتريات بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملات شملت أنحاء المدينة كافة، وجارٍ تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية.



وفي مدينة العاشر من رمضان، صرح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم شن حملة مكبرة لضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أسفرت عن غلق عدد كبير من المقاهي والكافتيريات بالأحياء الـ2 والـ10 والـ٣٠ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتقديم "النرجيلة" المخالفة كما تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

كما أكد المهندس أحمد عمران أحمد، ضرورة رفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات وسرعة رصد المخالفة قبل الشروع فيها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال التواجد الدائم والمستمر من مهندسي ومسئولي الأحياء و المتابعة المستمرة ليل نهار لإظهار مدينتنا بالشكل اللائق.

