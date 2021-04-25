كنائس ايبارشيات قنا تنهى الاحتفال بأحد الشعانين

أنهت كنائس إيبارشيات قنا الأربعة، الاحتفال بأحد الشعانين وبدء أسبوع الآلام، اليوم الأحد، وتنظم كنائس المحافظة البصخات يومياً عقب الاحتفال بأحد الشعانين في أغلب كنائس المحافظة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأحد السعف أو الشعانين أو الزيتونة هو ذكرى دخول المسيح إلى أورشليم، لأن أهالي أورشليم استقبلوا السيد المسيح بالسعف والزيتون المزين، وفرشوا ثيابهم وأغصان الأشجار والنخيل تحت قدميه ترحيباً بقدومه.

ومن طقوس الاحتفال بأحد الشعانين إقامة صلوات طقس التجنيز العام الذي يرمز إلى بدء أسبوع الآلام، وتعلق ستائر سوداء على حجاب الهيكل والإيقونات، وتصلى صلوات التجنيز العام بنغمات حزينة، حزنا على صلب المسيح.

ترأس الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، الاحتفال بأحد السعف بكاتدرائية الشهيد مار جرجس بدشنا، وسط إجراءات احترازية مشددة، تحسبا لتفشى وباء كورونا.



وفى ايبارشية نقادة وقوص، ترأس الأنبا بيمن، الاحتفال وسط إجراءات صارمة، بينما اقتصر الاحتفال بايبارشية قنا على الكهنة وعدد محدود من الشمامسة دون حضور مصلين، مع بث القناة الرسمية لمطرانية قنا فعاليات الاحتفال.

وفى ايبارشية نجع حمادي، اقتصر الاحتفال على الكهنة والشمامسة دون الأقباط وذلك منعاً لانتشار فيروس كورونا، بعدما تزايدت أعداد المصابين داخل المحافظة خلال الفترة الماضية.

احتفال أحد الشعانين

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