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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الجلاش باللحم بخطوات سهلة وسريعة

الجلاش
الجلاش

الجلاش من المعجنات التي يمكن تقديمها بأصناف مختلفة ما بين الحلو والحادق، ومن أجمل الأنواع التي يمكن إعدادها الجلاش باللحم المفروم خاصة في الولائم والحفلات ، وإليكم الطريقة بالتفصيل.

 

مكونات صينية الجلاش باللحم المفروم

نقدم لكم المكونات بالتفصيل للحصول على أجمل صينية جلاش باللحم المفروم كالتالي:

نصف كيلو لحم مفروم ناعماً.

كوب من اللبن الزبادي الدافئ.

نصف كيلو  جلاش.

كأس من الماء.

قطعتان من البصل متوسطة الحجم مفرومة ناعماً.

كوب جبن ويمكن الاستغناء عنه حسب الرغبة.

كوب سمن أو زبدة حسب الرغبة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بيضة.

طريقة عمل لفائف الجلاش باللحمة والزبادي

 

طريقة تحضير الجلاش باللحم المفروم بالخطوات 

عليك إتباع الخطوات التالية بعناية للحصول على صينية من الجلاش باللحم المفروم بطعم مميز ولذيذ:

 

نحضر وعاءً ونرفعه على النار ونضع فيه البصل المفروم بكمية من الزيت ونقلب حتى يتحول لونها إلى الأبيض.

نضيف اللحم المفروم إلى الخليط مع رشة ملح وفلفل أسود ويقلب حتى يتغير لونه.

نضيف كوبًا من الماء إلى اللحم ونتركه حتى ينضج تمامًا ، ثم نبعده عن النار ونتركه جانبًا.

نحضر صينية وننشرها بكمية من الزبدة أو السمن حسب الرغبة ، ونبدأ في رص الجلاش وأبدئى فى رص  4 شرائح من الجلاش  نضع عليها بين كل طبقة والأخرى رشه  من المادة الدهنية لمنعها من الالتصاق.

نضيف طبقة من اللحم ونرش البقدونس على الجلاش ونضيف كمية من الجبن إذا تم استخدامها.

نقوم بإعادة تطبيق 4 طبقات من الجلاش بنفس الطريقة السابقة ، ونكرر العملية حتى نفاذ الكمية ، ثم نضع آخر طبقة من الجلاش بثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة أو السمن ، ثم نقطعها إلى مربعات.

نحضر وعاء ونضع فيه البيضة مع كوب من الزبادي والحليب مع الفلفل الأسود والملح ورشة قرفة حسب الرغبة ونقلب جيداً ، ثم نسكب المزيج على الجلاش.

نضع الصينية في الفرن  على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ولا تزيد عن 30 دقيقة.

عندما يتحول لون الجلاش إلى اللون الذهبي ، أخرجيه من الفرن ويقطّع مرة أخرى وقدميه ساخناً مع رشة من البقدونس المفروم للتزيين 

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