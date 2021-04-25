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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: 90% معدل صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم

صرف السلع التموينية
صرف السلع التموينية - صورة أرشيفية

أكد رئيسا شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم بلغ 90%.

 

 وأشار رئيسا الشركتين الى أن المخازن التابعة لهم يوجد بها 28 سلعة تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكرونة والفول والعدس والصلصة والشاي والاجبان والكثير من السلع التي تصرف لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم شهريا.

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وخلال التقرير الذي تم عرضه على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أكد رئيسا الشركتين الى ان نسب ضخ السلع الاساسية وصلت الى معدلات جيدة، حيث أوضح التقرير أن نسب ضخ الزيت يوميا يصل الى 3 الاف طن، والسكر يصل الى 4 الاف طن، والارز والمكرونة الف طن لكل صنف منهم.

 

 كما كشف التقرير الوارد للدكتور علي المصيلحي توافر وضخ كميات كبيرة يومياً من الدواجن المجمدة للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التوزيع الاخرى، وأشار التقرير ايضا انه يتم ضخ اللحوم المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطن من اللحوم بسعر 65 جنيه للكيلو الواحد.
 

وزارة التموين صرف السلع السلع التموينية

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