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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر عبد الحميد: الزمالك لن يمد التعاقد مع ساسي.. وأهلا برحيل زيزو

ساسى
ساسى

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صعوبة توقع بطل الدوري لهذا الموسم.

وقال تامر عبد الحميد الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك لن يجدد تعاقده مع فرجانى ساسى بنهاية الموسم ، ولو زيزو عايز يمشى يبقى يتفضل يمشى".

وأضاف تامر عبد الحميد: أن "الزمالك لم يخطأ في الموافقة على إعارة مصطفى محمد لأن اللاعب ينتظره مستقبلا كبيرا في أوروبا، لكن الزمالك لم يجد بديلا مناسبا حتى الآن له".


وأكمل نجم الزمالك الأسبق: "أداء كهربا مع الأهلى هو الأقل بين كل الأندية التي لعب لها، وأرشح الشناوى ومحمد صلاح وأحمد حجازى للظهور مع المنتخب الأوليمبى في طوكيو".

وتابع تامر عبد الحميد أن "الزمالك استقر على عودة مصطفى فتحى ورزاق سيسيه ومحمد صبحى وعمر السعيد ومحمد أوناجم في الموسم المقبل، والزمالك سيرحب برحيل محمد عواد، والعقود في الزمالك تفوق نظيرتها في الأهلى بـ 120 مليون جنيه".


وعن بيراميدز قال تامر عبد الحميد: "مستواه لم يتراجع هذا الموسم، هذا هو مستواه الطبيعى من ثلاثة مواسم، القصة مش بكثرة النجوم".

وأكمل: "صعب توقع بطل الدوري هذا الموسم ، والزمالك لايزال عنده فرصة للتتويج باللقب المحلى".

تامر عبد الحميد الزمالك نتخب مصر بطل الدورى ساسي فرجاني ساسي زيزو مصطفي محمد كهربا الشناوي محمد صلاح أحمد حجازي المنتخب الاوليمبى اوليمبياد طوكيو محمد أوناجم عمر السعيد محمد عواد

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