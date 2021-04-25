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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المهمة أصبحت صعبة.. سيناريوهات تأهل محمد صلاح مع ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف لمثلهما في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، في الجولة 33 لبطولة الدوري الإنجليزي.

تعادل ليفربول هو الثاني على التوالي، بعد التعادل بذات النتيجة أمام ليدز يونايتد في الجولة السابقة، ليتأزم موقف رفاق محمد صلاح في صراعهم نحو حجز مقعد مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة عن وست هام صاحب المركز الخامس، 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، و 5 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث، وسيكون الصراع محتدمًا بين ذلك الرباعي من أجل احتلال المركزين الثالث أو الرابع والتأهل لدوري الأبطال، وأقلهم حظًا هو بالطبع فريق ليفربول

ونستعرض في ذلك التقرير، فرص ليفربول للصعود لبطولة دوري أبطال أوروبا.

  • يتبقى لـ ليفربول 5 مباريات بـ 15 نقطة، أي أن أقصى عدد من النقاط سيصل له ليفربول هو 69 نقطة
  • يلزم ليفربول للتأهل لدوري أبطال أوروبا الفوز في 5 مباريات مقبلة، منها مباراته القادمة أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.
  • ليفربول سينتظر تعثر باقي الفرق، فهو يحتاج لتعثر وست هام في مباراة على الأقل بنتيجة التعادل
  • ويحتاج ليفربول لتعثر تشيلسي في مباراتين على الأقل، إحداهما تكون النتيجة هزيمة البلوز، مع فوز الريدز بالطبع في جميع مبارياته
  • حال عدم تعثر وست هام وتشيلسي بالنتائج المذكورة، لن ينجح ليفربول في الصعود لدوري أبطال أوروبا، ولكن تعثر فريق منهما إضافة لخسارة ليستر سيتي لـ مباراتين على الأقل وفوز الريدز بمبارياته المقبلة، سيؤهل رفاق محمد صلاح للبطولة.

المهمة ستكون صعب على رفاق محمد صلاح، فالأمر ليس يعتمد عليهم فقط، بل نتائج الفرق المنافسة أيضًا، فهل نشهد “مو” في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؟

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