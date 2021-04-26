فوائد غير متوقعة لتناول الزيتون على صحة الجسم..تعرف عليها

فوائد صحية عديدة يستفيد منها الجسم نتيجة لتناول الزيتون فهو يساعد على خفض ضغط الدم ومحاربة الالتهابات وتقوية العظام.

أوضحت دراسات عديدة أهمية تناول الزيتون على الصحة العامة، وقد عرض موقع “ tasteofhome ” بعضا منها على النحو التالى:



انخفاض ضغط الدم



وفقا للدراسات تناول الزيتون يساعد على خفض ضغط الدم و نسبة الكوليسترول.



ينعم بشرتك وشعرك



الزيتون غنى بفيتامين Eالذى يساعد على تنعيم بشرتك فقط اصنعي عجينة من الأفوكادو المهروس وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. اتركيه على شعرك لمدة 30 دقيقة قبل شطفه.



محاربة الالتهاب



الزيتون مليء بمضادات الأكسدة التى تعمل كمضاد للالتهابات. كلما قل الالتهاب ، زادت سرعة شفاء جسمك



تقوية العظام



الكالسيوم هو المفتاح لعظام أفضل ، لكن فى ذات الوقت للزيتون بعض الآثار الجانبية القوية.