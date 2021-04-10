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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اضرار زيت الزيتون

أضرار زيت الزيتون على الكلى.. إدرار البول أبرزها

أضرار زيت الزيتون
أضرار زيت الزيتون على الكلى

هناك أضرار لزيت الزيتون على الكلى، وكما أن لكل شيء مميزاته، فإن له عيوبه أيضا، وبالرغم من فوائد الثوم على الريق  فهو أيضا يسبب العديد من الآثار الجانبية، الأمر الذي يجب أن تكون على دراية بها، وفيما يلي سنقوم بذكر أضرار زيت الزيتون على الكلى .

 

أضرار زيت الزيتون على الكلى


واما عن أضرار زيت الزيتون على الكلى فقد يتسبب الثوم في كثرة التعرق وفقدان الجسم للكثير من السوائل عن طريق إدرار الثوم للبول مما يتسبب في حدوث مشاكل لـ الكلى.

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وعندما يتسبب تناول زيت الزيتون في أضرار للكلي، فيجب عدم تناول زيت الزيتون على الريق لمدة أسبوعين على الأقل للتخفيف من حدة مشاكل الكلى، بالإضافة إلى أنه قد يتداخل مع ضغط الدم وأمراض القلب.



ويمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة والغثيان والقيء وعلى معدة فارغة ان يتسبب في المزيد من اضرار زيت الزيتون للكلى، بسبب خسارة الدهون حول الكلى، والماء أيضا.

وعند استهلاكه زيت الزيتون بكميات معتدلة داخل الأطعمة، فإنه يساعد على تخليص الجسم من السموم المحتملة في الكبد والمرارة، والتي يشعر الشخص بالتعب والإعياء وعدم القدرة على بذل المجهود.

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