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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك ..أكتشف ماذا يخبئه برجك؟

صدى البلد

تقول خبيرة  الأبراج عبير فؤاد أنه يقترن كوكبي فينوس وعطارد عند درجة ١٣ من برج الثور، ويعتبر غدا وقتا مثاليا لكل الأبراج لإعلان مشاعر الحب أو التقدير لشخص يهمك أو يجذبك. الوقت مناسب أيضا لتقديم الهدايا تعبيرا عن ذلك.

بعض الأبراج أيضا يحالفهم الحظ في تحقيق مكاسب مالية وهم مواليد برج الميزان والثور والحوت والقوس.

تماسك .. خبيرة أبراج توجه نصائح لمواليد 25 أبريل في يوم ميلادهم

مواليد اليوم وفقا لعلم الأرقام 

وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 26 أبريل فإن  العاملين بمجالات إبداعية تزدهر مواهبهم في هذا الوقت، ويستمتعون بابتكار أعمال فنية.

الذين يعملون في مجال التجارة والتفاوض تزدهر مواهبتهم في الاتصال والتواصل والتفاوض فالعمل يدفعك للقيام بواجبك بدون تذمر وتبدي اليوم مهارة وإتقانا وقد تحقق مكاسب مهمة.

الفرص متاحة أيضا لكل الأبراج لعقد صداقات جديدة أو لتوطيد علاقة صداقة أو إيجاد حلول لعلاقات متوترة.

نصيحة 

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود 26 أبريل إذا كنت متزوجا تحكم في العصبية وتجنب الاختلاف مع شركاء حياتك.
على الجانب الأخر حاول اليوم أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

على الجانب الأخر تستمتع اليوم بمسئولياتك وتميل لعدم تأجيل ما عليك من واجب 

الأبراج برج الميزان الثور مجال التجارة صداقات جديدة

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