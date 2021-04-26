أمين اللجنة التشريعية : تغليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات

قال الدكتور علي بدر ، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إنه تمت الموافقة نهائياً بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب على تغليظ عقوبة ختان الإناث ، مشيراً إلى أنه يتم اعتبار ذلك من الحقوق العامة للإناث التي يجب الحفاظ عليها ، معقباً : " هذه جريمة ، وهدفنا العمل للقضاء على هذه العادة السيئة التي لازالت موجودة في بعض الأماكن داخل المجتمع المصري حتى الآن " .

وأضاف " بدر " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحكاية " المُذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن تغليظ العقوبة يأتي بداية من كل من قام بإجراء ختان الإناث ، سواء كان طرفا طبيا ، أو شخصا لا ينتمي للنواحي الطبية ، حيث توصلت العقوبة إلى السجن 5 سنوات .

وتابع أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن العقوبة قد تصل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ، وذلك إذا نتج عن عملية الختان ، عاهة مستديمة ، مضيفاً أنه إذا أدت هذه العملية إلى الموت، فيتم تشديد العقوبة إلى السجن بمدة لا تقل عن 10 سنوات .

وأكمل " بدر" ، أنه إذا كان من قام بإجراء عملية الختان طبيباً ، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات ، وإذا نتج عن إجراء العملية عاهة مستديمة ، فيتم تشديد العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ، أما إذا أدت هذه العملية إلى الموت ، فتم تشديد العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن 18 سنة ولا تزيد عن 20 سنة .