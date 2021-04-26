حفل الأوسكار.. إيميرالد فينيل تحصد جائزة أفضل سيناريو أصلي

تسلمت الممثلة والمخرجة الإنجليزية إيميرالد فينيل أول جائزة في حفل الأوسكار المقام حاليا وهي أفضل سيناريو أصلي عن تجربتها الإخراجية الأولى Promising Young Woman.

وتحدثت إيميرالد فينيل عن تجربتها الأولى في كتابة السيناريو والإخراج، وشكرت كل فريق عمل الفيلم الذي ساعدها على تحقيق هذا الإنجاز وزوجها وعائلتها.

ظهرت فينيل مع زوجها على السجادة الحمراء وبدت عليها علامات الحمل في فستانها الأصفر الواسع.

تفاصيل الأوسكار

تستعد المخرجتين كلوي تشاو وإيميرالد فينيل لليلة هائلة من التتويج بعد ترشح فيلميهما على قوائم الأفضل سينمائيا وتمثيليا وإخراجيا، وحققتا نصرا تاريخيا كأول مرة يترشح فيها امرأتين وتكون واحدة منهما وهي تشاو الأقرب لحصد جائزة أفضل مخرج متفوقة على الرجال.

تهيأت زوجة الممثل الراحل تشادويك بوسمان لنيل جائزة أفضل ممثل التي حصدها في العديد من الجوائز هذا العام، فيما عدا البافتا التي ذهبت إلى منافسه السير أنتوني هوبكينز.

ورغم فرصه الضعيفة في الفوز إلا أن الممثل ريز أحمد دخل التاريخ كونه أول مسلم يترشح لنيل جائزة أفضل ممثل في دور بطولة، واحتفت به العديد من وسائل الإعلام العالمية.

ستحصد فرانسيس مكدورماند بطلة فيلم NOMADLAND وفق توقعات نقاد الفن حول العالم، فيما ينتظر دانيال كالويا ليلة موعودة مع أوسكار أفضل ممثل مساعد، وبطلة الفيلم الكوري MINARI يون يو جونج تعيش أزهى أيام حياتها بعد اقترابها من جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة.

ورغم حظوظهن الضعيفة في الفوز إلا أن عدد من النجمات النساء سيتألق في إطلالاتهن وحضورهن لحفل الأوسكار هذا العام بعدما احتفلن باختيارهن ضمن الأعمال المرشحة.

تضم القائمة العديد من النجمات على رأسهن كاري موليجان، فيولا ديفيس، فانيسا كيربي، أندرا داي، وأوليفيا كولمان، جلين كلوز، أماندا سيفريد، ماريا باكالوفا.