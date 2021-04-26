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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يوسف الشريف يروج لـ "كوفيد 25"والجمهور :"بتعمل عظمة"

صدى البلد

نشر النجم يوسف الشريف، صورة ترويجية لمسلسله الرمضاني الجديد “كوفيد25”،من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتلقي الشريف تفاعل واسع من متابعينه عبر الانستجرام،وجاءت بعض التعليقات علي صورته كالاتي:

بتعمل عظمة والله

الله بقا مستنيين

ليه اخرت في عرض المسلسل

ويبحث الآلاف من المشاهدين عن موعد عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة 1 بطولة الفنان يوسف الشريف بعد النجاح الذي حققه مسلسل النهاية في موسم رمضان 2020. 

وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل “كوفيد 25” بطولة يوسف الشريف يوم الأربعاء 16 رمضان الموافق 28 أبريل، حيث يتكون المسلسل من 15 حلقة. 

وقبل أيام من عرض مسلسل كوفيد 25 تجدد الهجوم على الفنان يوسف الشريف بسبب تصريحاته التي أطلقها بعد نجاح مسلسل النهاية في 2020 حيث أكد تعمده عدم لمس الفنانات في أعماله الفنية، كما أكد رفضه تقبيل أي فنانة في أعماله، معتبرًا أن ذلك يأتي احتراما لجمهوره. 

كوفيد 25 يوسف الشريف

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