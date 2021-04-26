اليوم.. اختتام عروض "عايزين سلام" على مسرح عبد المنعم مدبولي

يقدم أبطال العرض المسرحي "عايزين سلام" الليلة الأخيرة للعرض، اليوم الإثنين، على خشبة مسرح عبد المنعم مدبولي بالعتبة التابع للبيت الفني للمسرح، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للتصدي لفيروس كورونا.



"عايزين سلام" عرض مسرحي غنائي استعراضي، نتاج ورشة تمثيل الأطفال بشعبة "مواهب مصر" التابعة لفرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، ويشارك في العرض أكثر من 50 طفلا وطفلة من المتدربين بالورشة من خريجي الدفعة الأولى في التمثيل والاستعراض والغناء في شعبة مواهب مصر، والعرض من إعداد وإخراج حسن يوسف، وتدريب موسيقى وغناء وائل عوض، وإشراف عام محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي.



يذكر أنه قد سبق وتم الإعلان من قبل عن اختبارات ورشة "مواهب مصر" في شهر يناير من العام الماضي، لكنها توقفت حتى نوفمبر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتقدم في هذه الفترة ما يفوق الـ400 طفل، تم اختيار 80 طفلا منهم، وتم تدريبهم تحت إشراف عدد من المدربين المحترفين.