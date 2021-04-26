حفل الأوسكار.. فيلم نتفليكس يحصد جائزتي أفضل تصميم إنتاج وتصوير سينمائي

حصد فيلم نتفليكس الشهير المصور بتقنية الأبيض والأسود Mank جائزتي أفضل تصميم إنتاج، وأفضل تصوير سينمائي في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

فيلم Mank

كان فيلم MANK أبرز الأعمال المتوقع نجاحها في ليلة الأوسكار بعدما نال 10 ترشيحات في القوائم النهائية من بينها أفضل ممثل وممثلة ومخرج، وكان السبب في تربع نتفليكس على عرش المنصات.

تدور أحداث الفيلم في ثلاثينيات القرن الماضي حول رجل مدمن على الكحول يقوم بدوره جاري أولدمان، ويشارك في بطولته ليلي كولينز وأماندا سيفريد، ويعرض بتقنية الأبيض والأسود على منصة نتفليكس الأمريكية.

أقيمت فعاليات النسخة الـ 93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار فجر اليوم، بعدما اضطرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن تنظيم الحدث العالمي السنوي الى تأجيله من فبراير إلى أبريل بسبب جائحة كورونا.

يبث حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC الأمريكية، ويمكن للمشاهدين في أكثر من 225 دولة متابعته عبر الإنترنت، ويشهد الحفل عروض غنائية للخمس أعمال الاصلية المرشحة ضمن قائمة الأفضل هذا العام.

بذل منتجو حفل الأوسكار جهدا كبيرا حتى يظهر النجوم والمرشحين على السجادة الحمراء بأنفسهم، وعدم اللجوء إلى المنصات الإلكترونية التي برزت خلال موسم الجوائز هذا العام أبرزها تطبيق زووم.