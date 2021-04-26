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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل الأوسكار.. بطلة Minari تحتفل بفوزها مع براد بيت

براد بيت وزميلته
براد بيت وزميلته الكورية يون يوه جونج

احتفت الممثلة الكورية يون يوه جونج بفوزها التاريخ، كأول سيدة آسيوية تحصد جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Minari، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021 مع براد بيت. 

سلم براد بيت زميلته الكورية جائزة أفضل ممثلة مساعدة، ووقف بجانبها على المسرح حتى انتهت من كلمتها المليئة بالكوميديا والسخرية من فوزها وترشحا، ثم خرجا سويا من المسرح ليساعدها على حمل جائزتها. 

قصة فيلم  Minari

وتلعب الممثلة الكورية دورا محوريا، في فيلم الدراما العائلية Minari، حول جدة غير تقليدية تزور عائلتها التي أقامت مزرعة واستقرت في أمريكا، وهو فيلم حول أوضاع المهاجرين وطريقة عيشهم في الغرب. 

وترشحت يون يو جونج في فئة أفضل ممثلة مساعدة، ضمن قوائم ترشيحات الأوسكار، وأصبحت أول ممثلة كورية تدخل هذه القائمة، وفرصها في الفوز أكبر من زميلاتها، فيما ترشح فيلم ميناري لنيل جائزة أفضل فيلم سينمائي هذا العام. 

أقيمت فعاليات النسخة الـ 93 من حفل توزيع جوائز الأوسكار فجر اليوم، بعدما اضطرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن تنظيم الحدث العالمي السنوي الى تأجيله من فبراير إلى أبريل بسبب جائحة كورونا. 

 يبث حفل الأوسكار على الهواء مباشرة عبر شاشة ABC  الأمريكية، ويمكن للمشاهدين في أكثر من 225 دولة متابعته عبر الإنترنت، ويشهد الحفل عروض غنائية للخمس أعمال الاصلية المرشحة ضمن قائمة الأفضل هذا العام.

بذل منتجو حفل الأوسكار جهدا كبيرا حتى يظهر النجوم والمرشحين على السجادة الحمراء بأنفسهم، وعدم اللجوء إلى المنصات الإلكترونية التي برزت خلال موسم الجوائز هذا العام أبرزها تطبيق زووم. 

 

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