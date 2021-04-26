كل القنوات رفضت تشتريه.. مدحت العدل يكشف أسرارا جديدة عن مسلسل الداعية

قال الدكتور مدحت العدل ، الشاعر والسيناريست، إن مسلسل " الداعية " أحد الأعمال الذي قام به ، هو عمل مهم للغاية خاصة في التوقيت التي تم عرضه فيه ، معقباً : " هو اتعرضفي وقت مصر كانت مخطوفة ومحتلة من الإرهاب " .

وأضاف " العدل " خلال لقائه مع برنامج " المواجهة " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن تم تصوير هذا المسلسل كان في عام 2012 ، أي أثناء حكم الإخوان ، وأن تم تصويره نظراً لمسئوليتنا تجاه ما يحدث داخل الوطن في ذلك الوقت ، معقباً : " حماسنا هو اللي صنع العمل ده ، وحماسنا بإن ده اللي لازم نقدمه لمصر في ذلك الوقت " .

وأشار السيناريست ، إلى أنه كان يجهز لعمل مسلسل آخر في البداية ، ولكن بعد حادث "محمد الدرة" الطفل الشهيد في القضية الفلسطينية، قرر عمل مسلسل "الداعية" بدلاً منه ، معقباً: " القضية قضيتنا ، وقضية مصر، وليس قضية فلسطين " .

وتابع "العدل" ، أن تم نشر تتر المسلسل قبل ثورة 30 يونيو ، وكان ينص على " يسقط يسقط حكم المُرشد "، مشيراً إلى أن المظاهرات الموجودة داخل المسلسل هي كلها حقيقية ، داخل ميدان التحرير ، والاتحادية .

وأكمل ، قائلاً : "كنا بنحاول نخلص تصوير المسلسل قبل الثورة عشان ننزل ونشارك في الثورة"، مضيفاً : أن كل القنوات رفضت تشتري المسلسل وقتها".

وعقب: " لما الثورة نجحت، كل القنوات اشترته خلال 7 أيام ، والمسلسل نجح نجاح غير طبيعي الحمدلله".