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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كل القنوات رفضت تشتريه.. مدحت العدل يكشف أسرارا جديدة عن مسلسل الداعية

السيناريست مدحت
السيناريست مدحت العدل

قال الدكتور مدحت العدل ، الشاعر والسيناريست، إن مسلسل " الداعية " أحد الأعمال الذي قام به ، هو عمل مهم للغاية خاصة في التوقيت التي تم عرضه فيه ، معقباً : " هو اتعرضفي وقت مصر كانت مخطوفة ومحتلة من الإرهاب " .

وأضاف " العدل " خلال لقائه مع برنامج " المواجهة " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن تم تصوير هذا المسلسل كان في عام 2012 ، أي أثناء حكم الإخوان ، وأن تم تصويره نظراً لمسئوليتنا تجاه ما يحدث داخل الوطن في ذلك الوقت ، معقباً : " حماسنا هو اللي صنع العمل ده ، وحماسنا بإن ده اللي لازم نقدمه لمصر في ذلك الوقت " .

وأشار السيناريست ، إلى أنه كان يجهز لعمل مسلسل آخر في البداية ، ولكن بعد حادث "محمد الدرة" الطفل الشهيد في القضية الفلسطينية، قرر عمل مسلسل "الداعية" بدلاً منه ، معقباً: " القضية قضيتنا ، وقضية مصر، وليس قضية فلسطين " .

وتابع "العدل" ، أن تم نشر تتر المسلسل قبل ثورة 30 يونيو ، وكان ينص على " يسقط يسقط حكم المُرشد "، مشيراً إلى أن المظاهرات الموجودة داخل المسلسل هي كلها حقيقية ، داخل ميدان التحرير ، والاتحادية .

وأكمل ، قائلاً : "كنا بنحاول نخلص تصوير المسلسل قبل الثورة عشان ننزل ونشارك في الثورة"، مضيفاً : أن كل القنوات رفضت تشتري المسلسل وقتها".

وعقب: " لما الثورة نجحت، كل القنوات اشترته خلال  7 أيام ، والمسلسل نجح نجاح غير طبيعي الحمدلله".

السيناريست مدحت العدل مسلسل الداعية برنامج المواجهة اخبار التوك شو حكم الإخوان

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