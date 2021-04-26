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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إضاءة برج خليفة.. الإمارات تتضامن مع الهند في معركتها ضد كورونا

صدى البلد

أضاءت الإمارات،معالم بارزة بالألوان الثلاثة للعلم الهندي تضامناً معها وسط الارتفاع الهائل لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها.

ووفقًا لما أورده موقع "إن دي تي في" الهندي، تم إضاءة أمس الأحد، أعلى برج في العالم، برج خليفة بدبي، ومقر أدنوك في العاصمة أبوظبي، بالعلم الهندي مع وضع رسالة: "الهند.. فلتبق قوية".

من جانبها، قالت سفارة الهند في الإمارات، عبر حسابها على موقع "تويتر": "بينما تخوض الهند حرباً رهيبة ضد كورونا، ترسل صديقتها الإمارات أطيب تمنياتها.. برج خليفة في دبي يتوشح بألوان العلم الهندي لإظهار دعمه"..مع وسم يشير إلى "صداقة إماراتية هندية"، وقد أرفق في التغريدة نفسها مقطع فيديو للحظة إنارة برج خليفة بالعلم الهندي.

وفي سياق متصل، غرّد سفير الهند لدى الإمارات، بافان كابور، على موقع "تويتر"، قائلاً: "تقدر الهند دعم الإمارات القوي لصديقها المقرب (جمهورية الهند) في الأوقات الصعبة".

وسجلت الهند، اليوم الاثنين، رقما قياسيا عالميا لإصابات كورونا اليومية لليوم الخامس على التوالي، في حين قفزت الوفيات الناجمة عن المرض أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ورصدت السلطات الصحية في الهند 352991 حالة جديدة، ليتجاوز إجمالي عدد الحالات في الهند 17 مليونا.

وبلغت الوفيات 2812 حالة لتصل إلى إجمالي 195123، بحسب بيانات وزارة الصحة.

فيروس كورونا المستجد برج خليفة دبي الامارات الهند كورونا

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