الكارثة مستمرة.. الهند تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا في العالم

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل نحو 353 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك مع استمرار التفشي الكبير للفيروس في الهند.

وبذلك أصبح أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس على مستوى العالم.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، في خطابه الإذاعي الشهري، أمس الأحد، إن كورونا كوفيد -19 هز الهند ، حيث حث المواطنين على أخذ اللقاح وعدم الانزعاج مما أسماه "أي شائعة عن اللقاح".



وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي مددت فيه العاصمة نيودلهي أسبوعًا واحدًا إغلاقًا كان من المقرر رفعه اليوم الاثنين.

وحذر مسؤولو الصحة العامة من أن الأرقام الجديدة للعدوى من المحتمل أن تكون أقل من قيمتها الحقيقية.

وتمثل التقارير الواردة من الوزارة عن سلسلة أيام مع أكثر من 300 ألف إصابة جديدة "مجرد جزء بسيط من المدى الحقيقي لانتشار الفيروس" ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وتتعرض الولايات المتحدة لضغوط من المجتمع الدولي لإطلاق بعض لقاحاتها المخزنة في الهند ودول أخرى تحتاج إلى الحقن.

وقدمت الهند ما يقرب من 138 مليون جرعة من اللقاح ، لكن 1.6 ٪ فقط من السكان تلقوا التطعيم بالكامل ، وفقًا لمركز موارد جونز هوبكنز