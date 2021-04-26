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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكارثة مستمرة.. الهند تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا في العالم

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الإثنين، تسجيل نحو 353 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك مع استمرار التفشي الكبير للفيروس في الهند.

وبذلك أصبح أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس على مستوى العالم.

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قرار أمريكي جديد بشأن تفشي كورونا في الهند

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أغنياء الهند يهربون بعد انتشار الوباء في البلاد .. الهنود الهاربون يفرون إلى دبي على متن طائرات خاصة .. وإصابة 350 ألفا في أعلى معدل عالمي يومي للفيروس الفتاك

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، في خطابه الإذاعي الشهري، أمس الأحد، إن كورونا كوفيد -19 هز الهند ، حيث حث المواطنين على أخذ اللقاح وعدم الانزعاج مما أسماه "أي شائعة عن اللقاح".


وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي مددت فيه العاصمة نيودلهي أسبوعًا واحدًا إغلاقًا كان من المقرر رفعه اليوم الاثنين.

وحذر مسؤولو الصحة العامة من أن الأرقام الجديدة للعدوى من المحتمل أن تكون أقل من قيمتها الحقيقية.

وتمثل التقارير الواردة من الوزارة عن سلسلة أيام مع أكثر من 300 ألف إصابة جديدة "مجرد جزء بسيط من المدى الحقيقي لانتشار الفيروس" ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وتتعرض الولايات المتحدة لضغوط من المجتمع الدولي لإطلاق بعض لقاحاتها المخزنة في الهند ودول أخرى تحتاج إلى الحقن.

وقدمت الهند ما يقرب من 138 مليون جرعة من اللقاح ، لكن 1.6 ٪ فقط من السكان تلقوا التطعيم بالكامل ، وفقًا لمركز موارد  جونز هوبكنز 

السلطات الهندية فيروس كورونا جائحة كوفيد19 الصحة العالمية كورونا في العالم

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