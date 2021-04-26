الأوقاف: المساجد المخالفة يتم غلقها

كورونا

قال الدكتور أيمن على أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف: إن الجميع يعانى من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الأوقاف وضعت ضوابط للصلاة فى المساجد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن هناك التزاما كبيرا من قبل المواطنين، وفى حالة مخالفة التعليمات يتم اتخاذ الإجراءات، التى وضعتها وزارة الأوقاف.



ولفت إلى أن هناك غرفة عمليات مستمرة على مدار الـ 24 ساعة لرصد المخالفات، وفى حالة التقصير يتم فرضة عقوبة، ومن الممكن أن تصل لـ غلق المساجد.



وأشار إلى أن الاهتمام بـ الصحة أمر غاية فى الأهمية، وأن المواطن سيسأل عليها يوم القيامة.

