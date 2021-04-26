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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. درة وزوجها بصحبة نجوم الفن في أحدث ظهور لهما

درة و زوجها و نجوم
درة و زوجها و نجوم الفن

نشرت الفنانة درة، صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة درة، في الصورة  مع زوجها وعدد كبير من نجوم الفن منهم شريف رمزي وريهام أيمن و غادة عادل وعمرو منسي و غيرهم.

 
وكشفت الفنانة درة، عن كواليس تحضيرها لشخصيتها بمسلسل “بين السما والأرض” المعروض في الموسم الرمضاني الحالي.


وقالت درة لـ"صدى البلد": “ظهرت محجبة بماكياج بسيط جدا، والملابس المستخدمة بسيطة، وأحببت أن تكون الشخصية بها ذوق ورقيّ، رغم أنها من الطبقة المتوسطة، أو فوق المتوسطة قليلا، وهي فئة لا نراها كثيرا في الدراما”.


العمل مأخوذ عن قصة للروائي نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائي، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف.

مسلسل "بين السما والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

يذكر أن المخرج ماندو العدل نشر البوستر الرسمي لمسلسل "بين السماء والأرض" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا: "التجربة الأصعب في حياتي المهنية وكانت هتبقي صعبة جدا علي أي مخرج".

وتابع ماندو العدل: "المسلسل ده تعبت فيه جدا جدا وعندي أمل بإذن الله أنه يعجب الناس.. كل التحية للعظماء الراحلين صناع الفيلم". 

درة الفن انستجرام شريف رمزي غادة عادل أحدث ظهور ريهام ايمن

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